Em Evento Da Sociedade Brasileira De Retina E Vítreo (Sbrv), oftalmologista espanhol apresenta seus estudos sobre o implante intravítreo

Professor da Universidade de Barcelona (ESP) e da Escola Europeia de Estudos Avançados em Oftalmologia, Dr. Carlo Mateo, apresenta nesta quinta-feira (12/4), em um simpósio da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo (SBRV), em Foz do Iguaçu (PR) – Hotel Recanto das Cataratas, Av. Costa e Silva, 3500, Parque Presidente 1 – Alto do São Francisco – Foz do Iguaçu (PR), seus estudos sobre o tratamento do Edema Macular Diabético: experiência europeia. Dr. Mateo é um dos oftalmologistas que tem destacado a eficácia do implante à base de dexametasona, medicamento liberado diretamente na retina para evitar a cegueira de portadores de diabetes que evoluem para retinopatia diabética.

O objetivo do tratamento do edema macular diabético é ter mais efetividade para a adesão do paciente por meio de medicamentos que ajam de forma mais ampla e com mais acessibilidade para o paciente. O implante intravítreo à base de dexametasona é realizado de forma rápida, cerca de 30 segundos, em centro cirúrgico e com anestesia local. Em formato de um micro bastonete, ele libera a medicação diretamente na retina de forma gradativa, com duração de quatro a seis meses. Trata-se da primeira linha de tratamento para o Edema Macular Diabético (EMD).

Entendendo a doença: O edema macular diabético é uma consequência da Retinopatia Diabética (RD), umas das principais complicações relacionadas ao diabetes mellitus (DM) e a principal causa de cegueira em pessoas com idade entre 20 e 74 anos.

Aproximadamente, 12% dos novos casos de diminuição da acuidade visual a um grau que impeça o exercício de atividades laborais, são causados pela RD. Após 20 anos de doença, mais de 90% dos diabéticos com o tipo 1 e 60% daqueles com o tipo 2 apresentarão algum grau de retinopatia. Na RD, a principal causa de perda visual é o edema macular, podendo estar presente desde as fases iniciais da retinopatia até em casos nos quais há doença proliferativa grave, acometendo 30% dos pacientes com mais de 20 anos de diabetes.

A forma proliferativa é aquela que se relaciona mais frequentemente com a perda visual grave, devido a eventos oculares potencialmente causadores de cegueira irreversível, como a isquemia retiniana difusa, incluindo a macular e o descolamento tradicional de retina. Estima-se que em pacientes com RD proliferativa não tratada a taxa de evolução para a cegueira seja de 50%, em 5 anos.

No Brasil, ainda não há pesquisas que demonstrem, com exatidão, a prevalência da RD. Porém, estudos realizados em diferentes regiões do país referem uma incidência de 24 a 39% de casos. Avaliando-se as estatísticas disponíveis, com percentuais adaptados de outros países, estima-se que aproximadamente 2 milhões de brasileiros tenham algum grau de RD, podendo-se presumir que uma parte importante desses indivíduos apresentará perda visual relacionada com a doença. O risco de cegueira pela RD pode ser reduzido a menos de 5% quando o diagnóstico é realizado em tempo adequado e o tratamento feito de modo correto, antes que alterações irreversíveis possam se instalar.”

¹ Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2015-2016.