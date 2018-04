Schwarzenegger vira personagem de livro infantil e lançamento será no Arnold Sports Festival

Sandra Sahd, além de escritora de livros, é fundadora da ‘Embaixadores da Prevenção’, organização social que tem como missão levar adiante a ideia das virtudes e a prática do bem entre as crianças. A temática do livro é reforçar esses valores por meio da história de Schwarzenegger. Fundada em 2011, a instituição atende anualmente mais de 1000 crianças em creches públicas de Campinas. “Imagine aquele encontro entre uma pessoa que quer mudar o mundo e uma outra que acredita nessa transformação? Foi assim, de maneira despretensiosa, o encontro em que eu e Ana Paula decidimos escrever sobre Arnold Schwarzenegger”, revela a autora.

Numa manhã de trabalho após uma reunião entre a escritora e a empresária, surgiu a ideia do livro e de disseminar a proposta das virtudes para as crianças no Arnold Sports Festival South America 2018, organizado por Ana Paula Graziano, diretora da Savaget & Excalibur, juntamente com o sócio Luis Felipe Bonilha, em parceria com Schwatzenegger. Segundo a escritora, quando recebeu a biografia de Arnold das mãos de Ana Paula e começou a ler sobre sua vida, não imaginava tudo o que ele já havia realizado. “A determinação, disciplina, foco e a certeza de vencer foram as características fundamentais para o sucesso desse grande personagem”, atesta a escritora.

“Fiquei impressionada com a força e a dedicação desse homem. Tudo o que decidiu fazer na vida, conseguiu. Pensei então: ‘Meu Deus, as crianças precisam saber disso!’ Para atingirmos os objetivos que traçamos, transformar o que decidirmos melhorar em nossas vidas, na família ou até em nosso país, essa força das virtudes precisa existir em nós. Arnold nunca imaginou que um dia fosse deixar de vencer e realizar tudo o que sonhou. Todos nós podemos fazer o mesmo, aprendendo com ele. Foi daí que surgiu a inspiração para a escrita do livro infantil Tudo isso, Arnold!”, explica a autora.

Sandra estudou e escreveu sobre Arnold, mas sabia que um livro infantil não é feito só de texto. “As ilustrações são importantíssimas para as crianças entenderem a história. De uma maneira inusitada procurei por Bill Borges que, ao ser convidado para participar desse projeto que disseminaria a ideia das virtudes, topou imediatamente o desafio”, conta Sandra.

Após dias de trabalho, ao ver as ilustrações de Bill Borges, a autora se emocionou. “Conseguir fazer algo tão bonito que retrata exatamente a minha escrita e o que estudei sobre Arnold, me impressionou! Bill é um exímio artista e, com uma simplicidade e alegria incrível, transformou minhas ideias em um projeto ainda mais especial”, disse a escritora, que completa. “Ana Paula Graziano é uma mulher incrível. Conseguiu fazer uma ação em quatro: homenageou Arnold com o livro, apoiou a Embaixadores da Prevenção, presenteou as crianças que estarão na Arnold Classic 2018 com a ideia das virtudes e ainda me auxiliou em mais um passo rumo ao sonho de transformar o mundo em um lugar melhor.”

Sobre a autora – Sandra Sahd é apaixonada pelo ser humano e por todas as possibilidades que temos de transformar o mundo em um lugar melhor. Fundadora da Embaixadores da Prevenção, o objetivo principal de Sandra é empoderar as pessoas com as suas virtudes para que possam transformar a sociedade. Sandra Sahd é escritora de livros e palestrante; possui 12 obras literárias publicadas. Bacharel em Educação Física pela UNICAMP, se especializa em Marketing Organizacional pela mesma instituição. Saiba mais em www.sandrasahd.com.

Sucesso em São Paulo – O Arnold Sports Festival South America estreou no país em 2013, no Rio de Janeiro, com o nome Arnold Classic Brasil. A Cidade Maravilhosa recebeu o evento de Schwarzenegger nos três anos seguintes: 2014, 2015 e 2016, até a mudança para a capital paulista.

Evento Global – O Arnold Sports Festival é hoje um evento de alcance mundial. Além da América do Sul e América do Norte, Schwarzenegger ampliou sua área de atuação nos demais continentes. É realizado também na Europa, Ásia, Oceania e África.

O Arnold Sports Festival South America tem patrocínio diamond de Atlhetica Nutrition, Black Skull, Integralmedica e Midway e patrocínio gold de Champion e Iridium Labs. A realização é de Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.

