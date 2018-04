ONA é eleita como membro do Conselho Internacional de Acreditação da ISQua

Entidade participará da próxima reunião presencial do Conselho, que acontecerá em setembro na Malásia

São Paulo, 12 de abril do ano 2018 – A ONA, Organização Nacional de Acreditação, responsável pela única metodologia de Acreditação totalmente brasileira, foi aprovada por unanimidade como membro do Conselho de Credenciamento da ISQua, (Sociedade Internacional para a Qualidade do Cuidado em Saúde, na sigla em inglês). Parceira da OMS (Organização Mundial de Saúde), a ISQua é a única que certifica as organizações acreditadoras no mundo.

A efetivação foi confirmada hoje (11/04) e a entidade participará da próxima reunião presencial do Conselho, que acontecerá em setembro na Conferência Internacional ISQua, em Kuala Lumpur, na Malásia. “Estamos muito felizes em fazer parte da ISQua, reconhecida mundialmente pelas práticas éticas e transparentes, que fomentam a qualidade de serviços na saúde.” conta Dr. Cláudio Allgayer, presidente da ONA.

O manual da ONA é certificado desde 2013 e em 2016, a entidade conquistou o reconhecimento internacional pela ISQua. “Essa conquista faz parte do empenho que estamos realizando para melhorar o setor no país. Em 18 anos de atuação, acreditamos cerca de 680 instituições por meio de uma metodologia inédita, contando com representantes de instituições acadêmicas e organizações em mais de 100 países“, finaliza Allgayer.

Para garantir a eficiência, o manual sofreu uma revisão recente com a participação de aproximadamente 70 profissionais da área da saúde, entre eles a equipe técnica da ONA, representantes das Instituições Acreditadoras Credenciadas e outros convidados. Entre as Normas de Avaliação (NA) para diferentes tipos de serviços, duas novas foram incluídas: NA para Serviços Oncológicos e NA para Serviços de Medicina Hiperbárica. Ao todo, o novo manual traz normas de avaliação para 10 tipos diferentes de serviços de saúde.

Sobre a ONA

A Organização Nacional de Acreditação (ONA) é uma entidade não governamental e sem fins lucrativos que certifica a qualidade de serviços de saúde, com foco na segurança do paciente. É reconhecida pela ISQua (International Society for Quality in Health Care), associação parceira da OMS e que conta com representantes de instituições acadêmicas e organizações de saúde de mais de 100 países. Com 18 anos de atuação e com quase 680 instituições certificadas, a ONA se consolidou como a principal metodologia de acreditação de saúde do país. Sua metodologia possui Normas de Avaliações para 16 diferentes tipos de serviços para saúde, tais como: hospitais, ambulatórios, laboratórios, serviços de pronto atendimento, home care, clínicas odontológicas, clínicas de hemoterapia, serviços de nefrologia e terapia renal substitutiva, serviços de diagnóstico por imagem, radioterapia e medicina nuclear, serviços de processamento de roupas para serviços de saúde, programas de saúde e prevenção de riscos, serviços de dietoterapia e de manipulação, além de serviços oncológicos e hiperbárico. A ONA também certifica serviços de apoio a instituições de saúde, como lavanderia, dietoterapia, esterilização e manipulação.

