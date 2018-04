Conheça todos vencedores do Prêmio ABComm de Inovação Digital 2018

Um dos eventos mais esperados pelo e-commerce nacional, promovido pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, foi realizado nesta quarta-feira (11) em São Paulo

O Prêmio ABComm de Inovação Digital 2018, uma das mais importantes e aguardadas cerimônias do e-commerce nacional, anunciou os nomes de profissionais e empresas escolhidas pelo público durante o evento DigitalizeME, realizado dia 11 de abril em São Paulo. Além da entrega dos troféus, a quarta edição desse encontro contou com um importante debate a respeito do futuro das estratégias de omnichannel, o e-commerce na indústria, as tendências de marketing digital nas redes sociais e mobile, um show de blues e uma palestra sobre a história de superação do escritor Marcos Rossi. “Ao todo, foram mais de 3.200 cases inscritos e tivemos um recorde de 48 mil votos somadas todas as 11 categorias. Mais de 600 pessoas compareceram presencialmente na premiação e outras mais de 200 assistiram ao vivo nossa transmissão online”, afirma Mauricio Salvador, presidente da ABComm.

Promovido anualmente pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com empresas mantenedoras e a escola de negócios digitais ComSchool, essa homenagem, que tem como objetivo estimular o desenvolvimento do mercado digital brasileiro, foi dividida em dois eixos: Indicação de Cases e Indicação de Profissionais. O encontro desse ano reuniu representantes de importantes companhias e lojas virtuais de diferentes segmentos do setor, grandes nomes das áreas de Tecnologia da Informação (TI), portais de notícias e serviços de publicidade para trocar experiências e abrir espaço para que novas pequenas empresas tenham maior participação nas discussões nesse cenário.

“Queremos reconhecer as melhores práticas, marcas e profissionais do setor de e-commerce brasileiro. Percebemos a cada ano a importância da nossa contribuição para a consolidação e evolução desse mercado digital”, destaca Rodrigo Bandeira, vice-presidente da associação. A votação popular para definição dos vencedores de cada categoria ficou disponível ao público do início de março até 6 de abril no portal da associação. Confira abaixo a relação com todos os ganhadores e modalidades do Prêmio ABComm de Inovação Digital 2018.

Entre os profissionais, a ABComm premiou as categorias:

Melhor Profissional de E-commerce:

Yasmini Ferrara – Passarela Gustavo Avelar – Linx Rhuan Willrich – Híbrido

Melhor Empreendedor Digital:

André Palis – Raccoon Fábio Mori – Tatix Vítor Torres – Contabilizei Alfredo Soares – Xtech

Melhor Profissional de Mídias Sociais:

Rodrigo Gadelha – RG OrganiC Raphael Lassance – Growth Team LLC Felippe Bento – Mediapost

Melhor Profissional de Marketing Digital:

Bruno Neves – Tecnowise Camila Renaux – Consultoria Welington Sousa – Locaweb

A cerimônia premiou cases e empresas de destaque nas categorias:

Melhor Agência de Performance Digital:

Raccoon Bluefoot Conversion

Melhor Logística no E-commerce:

Correios Luft Logistics Fedex Braspress

Destaque em Serviços Web:

Pagar.me FCamara Consulting PayPal

Ferramenta de Marketing Digital:

Roi Hero Allin Enviou

Plataforma de E-commerce:

Loja Integrada Tray Mercado Shops

Destaque em Tecnologia Web:

Grupo New Way Onclick Wevo

Startup do ano:

Midhaz Estudar com Você Ubots Shopper UM

O Prêmio ABComm 2018 homenageou as Mulheres no E-commerce (Honra ao Mérito):

Edilaine Godoi – Ikesaki

Patrícia Amaro – Unilever

Sobre a ABComm:

Fundada em 2012, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) surgiu para fomentar o setor de e-commerce com informações relevantes, além de contribuir com seu crescimento no país. A associação reúne representantes de lojas virtuais e prestadores de serviços nas áreas de tecnologia da informação, mídia e meios de pagamento, atuando frente às instituições governamentais, em prol da evolução do setor. A entidade sem fins lucrativos é presidida por Mauricio Salvador e conta com diretorias específicas criadas para fomentar todo o setor, entre elas: Novos Negócios; Relações Governamentais; Mídias Digitais; Relações Internacionais; Meios de Pagamento; Capacitação; Desenvolvimento Tecnológico; Empreendedorismo e Startups; Jurídica; Métricas e Inteligência de Mercado; Crimes Eletrônicos; e Marketing. Para mais informações, acesse: www.abcomm.org

Sobre a ComSchool:

Fundada em 2007, a ComSchool Soluções em E-commerce (Av. Paulista, 1776, 4º Andar – São Paulo) é hoje uma referência em cursos de performance digital. Como o objetivo de formar novos profissionais em comunicação online, a escola atualmente oferece mais de 100 cursos nas áreas de Marketing Digital, E-commerce, Redes Sociais, Mobile Marketing e Tecnologia, onde os alunos aprendem na prática, com nomes de destaque da Internet. Os programas tem embasamento pedagógico e são oferecidos em três diferentes níveis para que os estudantes obtenham um ótimo ambiente de networking para troca de experiências: Básico (para micro e pequenas empresas, empreendedores e estudantes que querem entrar nesse mercado de forma rápida), Intermediário (profissionais, consultores e empresas de todos os portes, que já utilizam a internet como ferramenta mas querem aumentar alcance, engajamento, performance, relacionamento e vendas) e Avançado (gerentes e CEOs que precisam manter-se atualizados com a dinâmica do mercado, novas ferramentas e estratégias). Para mais informações, acesse: www.comschool.com.br