Brasileiro de Rally Cross Country tem início no Rio Grande do Norte

São Paulo, (SP) – Vai ser dada a largada para o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country 2018. O 20º Rally RN 1500 vale como abertura da competição e tem início nesta quinta-feira (12) em São Miguel do Gostoso (RN). A equipe Honda Racing entra forte na disputa dos títulos das motocicletas com o paulista 10 vezes campeão brasileiro Jean Azevedo e o gaúcho Gregório Caselani na classe Super Production, além do mineiro Tunico Maciel (classe Production Aberta) e do paulista Júlio “Bissinho” Zavatti (Brasil). O desafio inclui quatro dias de disputas e mais de 800 quilômetros de percurso – 568 deles de especiais (trechos cronometrados). A chegada será na cidade de Bom Jesus, sendo que o roteiro terá pernoites em Açu e Currais Novos. A prova ainda coloca em jogos as taças para as categorias de carros, UTVs e quadriciclos. Experiência não falta ao piloto Jean Azevedo, que possui seis títulos do Rally RN 1500 e outro sete do Rally dos Sertões. Assim como Caselani e Maciel, ele vai acelerar a nova motocicleta Honda CRF 450RX. “A abertura da temporada envolve muitas expectativas, principalmente com a estreia da nova moto injetada. O modelo já é vitorioso e trouxe ainda mais evoluções em termos de tecnologia”, contou Azevedo. Na opinião dele, as terras potiguares serão um teste importante, já que trazem variados tipos de terrenos – das areias das dunas às pedras e trechos travados da região serrana. “O Rio Grande do Norte é muito propício para a prática do rally e certamente vai colocar muitas dificuldades para os competidores nesses quatro dias de evento, ainda mais levando-se em consideração que tem chovido nos últimos dias e iremos encontrar terreno molhado”, lembrou. “Quero começar a temporada com o pé direito, vencendo as provas e mantendo a regularidade ao longo de todo o ano neste campeonato. A meta é estar sempre com a Honda nos primeiros lugares, de preferência no lugar mais alto do pódio”, concluiu Azevedo. Na categoria Brasil, que reúne motocicletas nacionais, a Honda Racing será representada por Bissinho Zavatti a bordo da CRF 230F. O piloto é tricampeão do Rally dos Sertões na categoria. “A minha expectativa para a abertura do Brasileiro é das melhores, ainda mais em uma prova como o RN 1500. Fiz uma ótima preparação para a temporada, agora chegou o momento de mostrar o trabalho e ir atrás dos resultados. Estou bastante focado nesse objetivo”, afirmou Bissinho. Tecnologia de ponta – A nova versão da motocicleta CRF 450RX foi muito bem recebida pelos pilotos da Honda Racing, como mostra o chefe de equipe Dário Júlio. “A motocicleta, que já era muito boa, só melhorou. Mesmo sendo mais leve, a nova versão traz motor mais forte, o que permite maior versatilidade nos trechos travados e mais velocidade nos pontos abertos do percurso. A tecnologia com injeção eletrônica oferece precisão na distribuição de potência, já que a regulagem é toda feita por computador”, completou. A equipe Honda Racing de Rally conta com o patrocínio da Honda, Michelin, Mobil, D.I.D correntes, Edgers, BRC, Race Tech e Alex Design. Mundo Press – Assessoria de Imprensa da Honda Racing Off-Road