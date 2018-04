Alunos e servidores realizam protesto em Três Lagoas

Servidores protestam contra reajuste de 3,04% e alunos devido sujeira e falta de merenda

12 ABR 2018 – 10h:12 Por Ana Cristina Santos – JPNews

A quinta-feira (12) foi de protesto por parte de alunos e trabalhadores em educação em Três Lagoas. Estudantes protestaram por falta de merenda e escolas sujas, e os funcionários contra o reajuste de 3,04% proposto pelo governo do Estado.

Com faixas e cartazes, os estudantes manifestaram apoio à greve dos administrativos. No entanto, reclamaram que as escolas estão sujas e os alunos sem merenda.

Já os servidores compareceram ao Núcleo Tecnológico em Educação para protocolar um documento aos gritos de que a greve é culpa do governo de Reinaldo Azambuja (PSDB).