Inflação é a menor para março em 24 anos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta terça-feira (10), dados que comprovam que o custo de vida para brasileiros continua a cair. Isso porque a inflação oficial registrada no mês de março foi de 0,09%, acumulando, no ano, 0,70%. Nos dois casos, os resultados marcam o menor patamar para o mês desde a implantação do Plano Real, em 1994. Os principais fatores que contribuíram para essa queda foram a diminuição de 15,42% no preço das passagens aéreas e a redução de 0,19% no valor da gasolina. Para este ano, a expectativa é que a inflação fique em 3,53%.

Criança Feliz vai receber mais investimentos

A partir deste mês, o repasse do Ministério do Desenvolvimento Social às prefeituras para execução do programa Criança Feliz aumenta 15,3%. Agora, o montante pago às prefeituras chega a R$ 75,00 por indivíduo atendido. Esse reajuste vai contribuir para que as visitas domiciliares – que ocorrem, pessoalmente, para oferecer orientações e acompanhamento – cheguem mais rápido a quem mais precisa. Essa atuação terá, no médio e longo prazo, impacto no desenvolvimento social e econômico das famílias, uma vez que as crianças, ao chegar à idade adulta, terão mais oportunidades de emprego e renda.

Agência de classificação de risco

melhora perspectiva do Brasil

Em meio ao crescimento econômico mais forte esperado e à redução das incertezas acerca do ajuste nas contas públicas, a agência de classificação de risco Moody’s alterou a perspectiva do Brasil de negativa para estável. De acordo com a instituição, há consenso entre líderes políticos a respeito da necessidade de se cumprir o teto dos gastos públicos para garantir o crescimento econômico. Além disso, a Moody’s acredita que a queda dos juros e da inflação terá efeitos econômicos positivos sobre as contas públicas.

Temer sanciona leis relacionadas

a idosos e à economia de água

O presidente da República, Michel Temer, sancionou uma proposta relacionada à economia de água em banheiros públicos e outra sobre idosos. Em uma das sanções da norma de Temer, 2018 passa a ser o Ano de Valorização e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa. O texto define que devem ser realizados eventos, palestras e outras ações de valorização da pessoa idosa. Na outra, fica estabelecida a obrigatoriedade da instalação de equipamentos que economizem água em banheiros públicos, seja em prédios de administração pública ou privada.

Colheita de grãos em 2017/2018

é a segunda maior da história

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) publicou, nesta terça-feira (10), o 7° Levantamento da Safra de Grãos 2017/2018. A pesquisa indica que a colheita de grãos na safra atual deve se tornar a segunda maior da história, atingindo 229,5 milhões de toneladas. Esse resultado foi puxado, principalmente, pela colheita de milho, que deve ser de 114,9 milhões de toneladas (aumento de 0,8%), e pelo crescimento na colheita de soja, programada para atingir 25,6 milhões de toneladas.