Zagueiro Marquinhos mantém rotina de treinamentos e aguarda definição para sequência da carreira

Foram quatro anos de clube, dois títulos estaduais, três anos na Série A, faixa de capitão e mais de 100 jogos disputados. O zagueiro Marquinhos construiu uma bela história com a camisa do Figueirense.

Após grande passagem pelo clube catarinense, o experiente jogador quer dar sequência na carreira e, nesta temporada, vive a expectativa de buscar um novo desafio. “Vivi grandes momentos no Figueirense, que com certeza ficarão guardados na minha memória. Mas agora é o momento de dar continuidade na minha carreira. Sei que tenho condições de continuar jogando em alto nível e tenho certeza também que coisas boas virão neste ano. Estou bastante motivado para retornar aos gramados e acredito que em breve estarei de volta. Tudo vai dar certo”, revelou o defensor que, no Brasil, já vestiu a camisa de clubes como Corinthians, Atlético Mineiro, Náutico e Botafogo-SP. Além disso, atuou de 2007 a 2011 na Europa, no futebol da Turquia.

Enquanto aguarda uma definição para a sequência da temporada, Marquinhos não perde tempo e mantém uma rotina intensa de treinamentos. O zagueiro vem trabalhando a parte física com o auxílio de um preparador físico. “Jogador de futebol não pode ficar parado. Sempre me cuidei e agora, mais do que nunca, preciso dar uma atenção especial para a questão física. Todo dia faço algum trabalho físico específico e tenho certeza que lá na frente isso vai fazer toda a diferença. Além disso, quando surgir uma oportunidade, preciso estar preparado para chegar bem”, concluiu.

Foto Anexada: Divulgação/Figueirense

Clique na foto e aperte o botão direito do mouse para salvá-la com uma melhor resolução.



Alexandre Rosa,

Assessor de Imprensa

www.avassessoria.com.br

+55 (48) 99947-3245