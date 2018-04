Município de Tacuru recebe atendimento especializado em Oncologia com o ‘Ônibus da Saúde’ no próximo sábado

Criado em 2011, o programa de prevenção “Ônibus da Saúde” tem o objetivo de combater os dois tipos de câncer que mais atingem as mulheres: o de colo de útero e o de mama que, quando diagnosticados no início, têm maiores chances de cura. Para a diretora de Assistência à Saúde da Caixa dos Servidores, Maria Auxiliadora Budib, os pacientes são todos agendados previamente pela equipe da Cassems e pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que realiza uma triagem em mulheres com atrasos em seus exames.

“Nós listamos todas as beneficiárias que não realizam exames preventivos e selecionamos os casos mais críticos. Existem episódios de beneficiárias com atraso de mais de dez anos”, explica Budib.

A beneficiária Rosineia Ávalos foi atendida pelo programa em Caracol. Rosineia salienta a dificuldade para a população do interior em encontrar especialista na sua cidade. “Para a gente, é uma oportunidade incrível, porque nós estamos há 400 km da Capital e estamos recebendo esse atendimento em casa, com mamografia e preventivo. Está sendo um privilégio, estamos sendo muito bem atendidos e o dia de hoje é de muita valia e muita alegria”, afirma.

Silvana Aparecida Barbosa é moradora de Figueirão, cidade atendida pelo programa em fevereiro. Ela conta que “é muito bom para a gente que não tem condições de sair para buscar atendimento fora daqui. É a segunda vez que faço meus exames preventivos e foi maravilhoso”.

A facilidade de poder fazer seus exames perto de casa também é facilidade encontrada pela beneficiária Anésia Sandim, também de Figueirão. “O atendimento foi ótimo, muito bom e todos os atendentes são muito gentis. Para a gente que mora no interior, é maravilhoso ter esses exames perto da nossa casa, porque não temos como ir até Campo Grande para fazer esses exames todas as vezes que precisamos”, conta.

A beneficiária Eunice Gomes destaca a preocupação da Caixa dos Servidores com seus beneficiários de todo o Estado. Segundo ela, as mulheres do interior encontram muitas dificuldades em realizar seus exames preventivos regularmente.

“Aqui em Figueirão é muito difícil receber esse tipo de atendimento, então, quando a Cassems vem até aqui trazendo esses exames preventivos ajuda muito a gente, é muito bom. Mostra que nós não estamos esquecidos”, pontua.

Assessoria de Comunicação Cassems