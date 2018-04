COMIGO recebe selo de excelência no tratamento de sementes, durante a TECNOSHOW

A Cooperativa do Sudoeste Goiano torna-se a primeira empresa do estado de Goiás a receber a certificação. De 54 parceiros em todo o Brasil, apenas 7 possuem a chancela

A Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO) se torna nesta sexta-feira, dia 13 de abril, às 10 horas, a primeira empresa do estado de Goiás a receber o selo de excelência em tratamento de sementes, certificado pela Syngenta. A solenidade de entrega da certificação será realizada no estande da cooperativa, dentro da TECNOSHOW COMIGO.

De 54 parceiros que a Syngenta tem no Brasil, só 7 possuem essa certificação, incluindo a cooperativa goiana. Para a obtenção do selo é analisado o cumprimento de cinco exigências referentes a licenciamento ambiental; saúde, segurança e meio ambiente; entrega de boletins de germinação para avaliação de qualidade; manutenção prévia de equipamentos; e a análise das amostras propriamente ditas, para monitoramento das doses nas sementes tratadas. A análise é feita no laboratório Seedcare Institute, em Holambra (SP).

Segundo a coordenadora de Portfólio da COMIGO, Adriana Ferraz, com a certificação o produtor tem a certeza e a garantia daquilo que ele está levando. “Pensando no nosso lado como cooperativa e como cooperado, a importância está em saber que o produto, a semente que eles estão comprando tem um valor agregado bem alto. Realmente é ter a quantidade do produto ideal que vai garantir que ele tenha germinação, vigor e a proteção inicial para o estabelecimento da cultura”, completa.

TECNOSHOW COMIGO

Considerada uma das principais feiras de tecnologia rural do Brasil e a maior do Centro-Oeste, a TECNOSHOW COMIGO chega à sua 17ª edição, em 2018, com a expectativa de realizar mais de R$ 1,7 bilhão em negócios – recorde apresentado na edição de 2017. Realizada pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO), o evento espera receber, neste ano, mais de 102 mil visitantes e 550 expositores de vários estados brasileiros e até de outros países, entre os dias 09 e 13 de abril, em uma área de 60 hectares do Centro Tecnológico COMIGO (CTC), em Rio Verde (GO). Durante os cinco dias de evento, serão apresentadas tecnologias e novidades em máquinas, veículos e equipamentos agropecuários, insumos e resultados de pesquisas, além de demonstrações e lançamentos de novas variedades de cultivares, plots agrícolas em vários experimentos, espaço ambiental, apresentações, palestras com especialistas renomados e dinâmicas de animais. Também serão disponibilizadas linhas de crédito e financiamento voltadas ao produtor rural, por meio de instituições financeiras, e atividades diversas pensadas para todos os envolvidos no agronegócio brasileiro.

FICHA TÉCNICA

17ª TECNOSHOW COMIGO

Data: 09 a 13 de abril de 2018 (segunda a sexta-feira)

Local: Centro Tecnológico COMIGO (CTC) – Rio Verde – GO (Anel Viário Paulo Campos, Km 7, Zona Rural)

Horário: 8 às 18 horas

Serviço: Geração e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, Exposição de Máquinas e Equipamentos, Palestras, Exposição de Animais e Dinâmicas de Pecuária.

