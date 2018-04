Entenda a importância da vacina da gripe para a saúde do idosos neste inverno

Geriatra faz alerta sobre importância da vacinação e explica em quais casos existe contraindicação

São Paulo, abril de 2018 – A campanha de vacinação para a gripe começa no dia 26 de abril, em muitos municípios de São Paulo. Junto com essa ação, surgem diversos questionamentos referentes a como os grupos de risco devem se comportar, como os idosos, por exemplo, que têm receio de tomar a vacina e sofrer com os efeitos colaterais.

De acordo com a geriatra da Clínica Soulleve em São Paulo, Dra. Renata Scilla, pessoas com risco alto de desenvolver complicações pela gripe precisam ser vacinadas todo ano e como os idosos fazem parte desse grupo, é fundamental manter a vacina em dia.

Além disso, segundo uma pesquisa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, realizada em parceria com o Instituto de Infectologia Emílio Ribas (SP), as internações de idosos, com 60 anos ou mais, em hospitais públicos do estado por complicações decorrentes da gripe caiu 62% depois que a vacinação contra a doença foi introduzida no calendário da rede pública de saúde anualmente.

A especialista ainda alerta que os efeitos colaterais mais comuns da vacina contra a gripe geralmente ocorrem ainda no local da aplicação e apenas eventualmente, casos de dor local, endurecimento e vermelhidão podem durar até 48 horas. “É raro, porém a vacina ocasiona reações sistêmicas, como febre e dores musculares nos idosos. No entanto, a recomendação ainda é que a população da terceira idade procure os postos de saúde e se vacinem. E, se caso perceberem os sintomas dos efeitos colaterais, procurar ajuda médica o mais depressa possível”, explica Renata.

As contraindicações para a vacinação em idosos são raras. No entanto, a geriatra explica que em casos de alergia a algum componente da vacina, como a neomicina e também alergias a proteína do ovo, o paciente deve evitar a vacinação e passar por uma consulta com o geriatra para uma análise do que pode ser feito nesses casos. “Outra contraindicação é a de pacientes idosos que estejam com doenças que levem ao estado febril. Nesse cenário, é preciso esperar passar os sintomas de febre, analisar o histórico do paciente e depois isso tomar a vacina”, explica a médica.

Abaixo, a geriatra deixou algumas dicas simples para os idosos, que podem fazer diferença na prevenção contra o vírus da gripe durante o pico de infecções, que ocorre de junho a agosto. Confira:

– Lavar bem as mãos, principalmente antes das refeições;

– Usar lenço de papel para higiene nasal;

– Evitar levar as mãos aos olhos, nariz e boca;

– Não compartilhar talheres, pratos e copos;

– Manter sempre os ambientes ventilados, mesmo frio;

– Evitar aglomerações e ambientes fechados.