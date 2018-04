Alunos da Escola Municipal “Júlio Fernandes Colino” participam de passeata contra o Bullying

Ação visa conscientizar sobre o problema os alunos de 4 a 9 anos e a sociedade em torno da escola

Passeata Bullying E.M. Julio Fernandes Colino 16

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) de Três Lagoas está desenvolvendo em todas as Unidades Escolares e Centros de Educação Infantil do Município, o Programa de Prevenção ao Bullying e Cyberbullying, norteada pela Lei Municipal nº 3.312 de 29 de agosto de 2017.

As atividades do Programa são divididas em três momentos: com pais ou responsáveis, profissionais da educação e alunos. Todos são oportunizados a se sensibilizarem pela empatia e, a partir do conhecimento de mundo, refletirem sobre a violência escolar; seus danos e efeitos na vida de seus filhos.

Segundo a secretária de Educação e Cultura, Maria Célia Medeiros, “diante do

exposto, temos conseguido atingir as diferentes regiões da cidade com formação/capacitação e orientação a todos os segmentos da Comunidade Escolar”, explicou.

Ainda segundo ela, “a sensibilização de todos os envolvidos se faz de maneira fundamental para que possamos construir, instituir, promover e garantir a Cultura de Paz e Fraternidade entre nossas crianças e jovens, conscientizando seus familiares para a participação contínua e efetiva na vida escolar de seus filhos”, concluiu a secretária.

PASSEATA

Cerca de 300 alunos de 4 a 9 anos da Escola Municipal “Júlio Fernandes Colino”, acompanhados dos pais e professores da Unidade, participaram nesta sexta-feira (13) nos períodos matutino e vespertino, de uma passeata com o objetivo de conscientizar a comunidade em torno sobre o Bullying.

Munidos de cartazes elaborados em sala de aula com os alunos, a passeata fechou uma sequência de trabalhos desenvolvidos com as crianças envolvendo o tema, sempre acompanhados de materiais didáticos que as ajudassem a entender o problema como, por exemplo, a leitura de livros como o Patinho Feio.

Segundo a diretora, Suzana Garcia Mendes, trabalhos como estes são importantes, “pois além de atender às exigências da Lei Municipal 3.312, de autoria dos vereadores André Bittencourt e Marcus Bazé, as crianças são orientadas sobre como o bullying começa. Explicamos, por exemplo, que uma ação negativa feita por mais de três vezes já é bullying e eles aprendem a lidar melhor com as emoções e trabalhar sentimentos de solidariedade ainda novinhos”, destacou.

