Idosos recebem atendimento odontológico por iniciativa do dentista da ESF Interlagos

Atendimento foi intensificado no Instituto de Longa Permanência para Idosos “Eurípedes Barsanulpho”



Tudo começou em abril de 2017, quando o cirurgião dentista, Ramez Hassan Mahmoud, lotado na unidade de Estratégia de Saúde da Família – ESF Interlagos, atendeu ao convite de visitar o Instituto de Longa Permanência de Idosos “Eurípedes Barsanulpho”, popularmente conhecido como “Lar dos Velhos”, mantido pelo Grupo da Fraternidade Espírita “José Xavier”, na Rua David de Alexandria Souza, número 209, no Interlagos.

Na primeira visita que fez ao Instituto de Idosos, Ramez logo constatou que a maioria deles “possuía uma condição de saúde odontológica muito precária, com diagnóstico de dentes com severas lesões de cárie, que causavam importante desconforto e dor aos pacientes”, avaliou o doutor Ramez.

Preocupado com essa situação e ciente que o Instituto dos Idosos está instalado na área de abrangência da ESF Interlagos, “relatamos essa situação inicial à secretária de Saúde de Três Lagoas, Angelina Zuque, e à coordenadora de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cirurgiã dentista Acácia Gimenez Barreto”, contou Ramez.

Até então, os idosos do Instituo de Longa Permanência possuíam só assistência médica, mas não odontológica e essa situação era preocupante, porque “a vulnerabilidade, já agravada pela idade e outras sequelas de doenças, era ainda mais elevada com a falta de dentes e outros com próteses totalmente obsoletas, por falta de manutenção”, explicou o cirurgião dentista.

“Essa era e continua sendo nossa principal preocupação, o de proporcionar aos idosos as condições mínimas para a melhoria da qualidade de vida, respeito e dignidade a que têm direito”, observou Ramez.

APOIO, INCENTIVO E PARCERIA

No encontro que tivemos com o cirurgião dentista Ramez Mahmoud, na manhã desta sexta-feira (13), no consultório de saúde bucal, onde trabalha, na unidade de ESF Interlagos, ele fez questão de citar as pessoas que o apoiaram, incentivaram e até trabalharam juntos “como parceiros”.

Segundo Ramez, logo que relatou a situação de saúde bucal em que se encontravam os idosos, “tive o apoio da secretária Angelina Zuque e o incentivo da coordenadora de Saúde Bucal, doutora Acácia Gimenez, assim como da diretoria do Instituto Eurípedes Barsanulpho”, contou.

Como reconheceu o cirurgião dentista da ESF Interlagos, “conseguimos resultados excelentes, que estão melhorando a saúde bucal dessas pessoas idosas, graças esse apoio e incentivo e à parceria de participação ativa da técnica de prótese, Jamel Amado, e também da cirurgião dentista, que muito nos ajudou, a doutora Marta Mustafá, lotada na unidade Santa Luzia”.

Desde o início dos trabalhos junto aos idosos do Instituto de Longa Permanência, foram atendidas 31 pessoas, que passaram por procedimentos de extrações dentárias, tratamentos periodontais, restaurações e também orientações de cuidados de higiene aos cuidadores de idosos.

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PORTÁTEIS

Nesse trabalho, o cirurgião dentista Ramez tomou conhecimento que a Prefeitura de Três Lagoas possuía dois equipamentos odontológicos portáteis, “adquiridos na gestão passada por elevado investimento e parados no almoxarifado”, comentou.

“Atendendo à nossa requisição, a SMS, por meio da Coordenação de Saúde Bucal disponibilizou esse equipamento portátil, que muito nos tem ajudado no atendimento odontológico de pacientes com dificuldades de locomoção, doentes crônicos e acamados”, explicou o dentista.

Como informou Ramez, atualmente, graças à participação ajuda solidária da técnica em prótese odontológica, Jamel Amado, “estamos confeccionando as dentaduras que deverão ser usadas pelos idosos que apresentam capacidade de utilizá-las”, explicou.

O principal de tudo isso, como ressaltou o cirurgião dentista da ESF Interlagos, é principalmente oferecer alívio do sofrimento causado pela condição precária de saúde bucal.

“Se for possível e esse é também o nosso propósito, queremos também fornecer a reabilitação através de próteses totais ais são desdentados totais, devolvendo a capacidade mínima mastigatória para que possam alimentar-se adequadamente e melhorem a saúde como um todo”, completou o dentista.

Após essa intervenção, o atendimento da saúde bucal tornou-se rotina da ESF Interlagos no Instituto de Longa Permanência de Idosos “Eurípedes Barsanulpho”.

O enfermeiro Janu Moreira, prestador de serviços aos idosos do Instituto Eurípedes Barsanulpho, também elogiou a iniciativa e o trabalho do dentista Ramez.

Teve “melhoras significativas” que refletiram até no bom humor dos idosos, que “não reclamam mais após as extrações”, contou o enfermeiro.

