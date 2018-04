Horta do Centro POP é restaurada e começa a produzir verduras e legumes

São os resultados iniciais do Projeto Natureza e Corpo do Instituto International Paper em parceria com a Assistência Social de Três Lagoas

Centro POP (64)

A parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Três Lagoas, firmada por meio do Departamento de Proteção Social Especial com o Instituto International Paper (IIP) para implantação do Projeto Natureza e Corpo, começou a dar resultados positivos na produção da horta do Centro de Referência para População em Situação de Rua – Centro POP, unidade da SMAS, no Bairro Santa Teresinha.

Para constatar o resultado positivo da parceria com o IIP, a secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli Pinho, esteve na manhã desta sexta-feira (13), na horta do Centro POP.

Acompanhada da coordenadora desta unidade da SMAS, Solange Sanxo de Almeida, e do geógrafo e educador ambiental do IIP, Marcelo Navarro Cardenuto, a secretária Vera Helena presenciou a ligação do novo sistema de irrigação da horta.

Esse sistema de irrigação segue as orientações do Projeto Natureza e Corpo, com a finalidade “de obter bons resultados no cultivo de hortaliças e legumes, ao mesmo tempo que procuramos orientar posturas ambientalmente corretas, criando nas pessoas a consciência da sustentabilidade”, explicou Marcelo.

“O Projeto Natureza e Corpo, além de ensinar as pessoas a obterem melhores resultados no cultivo de hortaliças e legumes, vem sendo de importância valiosa como terapia ocupacional, com objetivos do resgate da cidadania das pessoas que aqui são acolhidas”, observou a secretária Vera Helena.

“Agora sim, nossa horta ficará bonita e produtiva”, comentou Vera Helena, ao acompanhar o novo sistema de irrigação.

“Percebemos também que o pessoal está mais motivado a se ocupar neste projeto da horta, porque tem também a oportunidade de aprender novidades”, completou a coordenadora Solange.

Como explicou e mostrou o geógrafo do IIP, junto com o plantio e cultivo, “ensinamos também a produzir adubo orgânico, aproveitando resíduos e folhas, porque no Projeto Natureza e Corpo não usamos defensivos agrícolas, nem adubos químicos”, assegurou Marcelo.

O projeto da horta do Centro POP já iniciou a produção de alface, almeirão, berinjela, cheiro verde e, “vamos também iniciar o plantio de coentro, repolho roxo e pimenta biquinho”, anunciou.

A produção da horta, como informou Vera Helena, será destinada ao consumo próprio do Centro Pop e, “em breve será também para abastecer todos os nossos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)”, informou.

