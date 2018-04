Prefeitura de Três Lagoas convoca aprovado em concurso público para posse

O candidato aprovado deverá procurar o SESMT para agendar exame médico e entregar cópia de documentação no setor de RH da Prefeitura

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (13), a operacionalização do processo de posse de candidato classificado no concurso público realizado em 2014.

O candidato aprovado Leandro Luiz Cordeiro deverá procurar a sede do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) para agendar exame admissional, a ser realizado no dia 16 de maio.

No mesmo dia, o candidato precisa entregar no Arquivo de RH no prédio da Prefeitura a cópia da documentação exigida para efetivação, juntamente com foto 3×4. O aprovado será lotado no cargo em que se inscreveu, desde que seja considerado apto através dos exames médicos. O SESMT está localizado na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 959, Centro, telefone (67) 3929-1130.

Cópias de documentos exigidos:

RG, CPF, título de eleitor, certificado de reservista, certidão de nascimento ou casamento, PASEP, comprovante de escolaridade, carteira de habilitação, carteira de Trabalho, comprovante de residência, declaração de saúde mental e física.

Fonte: Diretoria de Comunicação