Saúde de Três Lagoas investe mais de R$ 52 mil em materiais para o SAMU

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), adquiriu recentemente 70 pares de botinas de segurança, 15 capas de chuva, de material impermeável, e 40 mochilas térmicas de resgate e de acondicionamento de medicamentos.

Todos esses materiais, onde foram investidos mais de R$ 52 mil, com recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo de Investimento Social (FIS), são destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

“São matérias padronizados e que atendem às normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para uso dos servidores da Saúde, lotados no SAMU”, comentou a secretária de Saúde de Três Lagoas, Angelina Zuque.

“Esses e outros investimentos da atual gestão, priorizando a Saúde, têm como finalidade atender às necessidades básicas e funcionais dos nossos servidores, para que também resultem na melhoria da qualidade dos serviços que são prestados à população”, ressaltou Angelina.

Como informou a diretora Administrativa/Financeira da SMS, Elaine Cristina Ferrari Fúrio, foram adquiridos 70 pares de botinas de segurança, de couro preto, de vários tamanhos, no valor de R$ 39.840,00; 15 capas de chuva, também observando o modelo padronizado SAMU, no valor de R$ 4.350,00: e 40 mochilas, nas cores padrão internacional, que definem a finalidade a que são destinadas, ou seja, nas cores vermelha, amarela, azul, laranja e verde.

Elaine explicou que, em cada ambulância do SAMU terá um kit completo de cinco mochilas, identificadas nas cores acima e destinadas a fins específicos, também seguindo as normas padronizadas pelo Ministério da Saúde para o padrão de atendimento SAMU.

Por exemplo, a mochila térmica, de cor azul, com padrão SAMU, destina-se a armazenar medicamentos e equipamentos necessários ao socorrista no atendimento pré-hospitalar das vítimas.

Fonte: Diretoria de Comunicação