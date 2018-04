Hospital Auxiliadora participa de encontro de Recursos Humanos

O setor de Recursos Humanos do Hospital Auxiliadora representado pela coordenadora Nicole Azambuja e a enfermeira da educação continuada, Bruna Queiroz participaram no último dia 10 de abril do Encontro de RH, realizado na empresa Eldorado Brasil.

O Grupo é composto por representantes de empresas que atuam na área de Recursos Humanos. Sua principal atividade é a troca de experiências entre participantes e as atividades e resultados que os participantes prestam para suas respectivas empresas.

Nicole: Nicole e Bruna são coordenadoras do Grupo, e enfatizam que promover intercâmbio de informações e experiência, além de propiciar e otimizar o relacionamento entre os profissionais da área é o principal objetivo do Grupo de RH de Três Lagoas.

Adriano Vialle