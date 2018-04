Dono do BR Brazilian Investors compra 37% da plataforma financeira BEX

Imagem: Divulgação

Com o uso de novas tecnologia a BEX: pretende fomentar o mercado de M&A no Brasil ajudando boutiques de fusões e aquisições e empresários a se conectarem com investidores estrangeiros.

São Paulo –O Investidor Paranaense Israel Lucas Gois anunciou a aquisição de 37% da BEX , startup de tecnologia voltada para o mercado financeiro. Atualmente a BEX possui R$ 600 milhões de reais (142 milhões de euros) de ativos sobe gestão, e mais de 890 Associados.

O investimento foi realizado pela BR Brazilian Investors , gestora de ativos da família Góis. O comunicado não avança com o valor da operação.

A BEX é uma plataforma que será incorporada a Equity Brazil Capital, empresa da qual Israel Góis é acionista. a Equity Brasil Capital (empresa especializada no relacionamento com investidores estrangeiros) está a investir pesado no desenvolvimento de plataformas que conectem empresários brasileiros a investidores estrangeiros.

“O mercado de M&A para empresas de médio porte precisa de um plataforma exclusiva, o nosso principal objetivo é conectar bons ativos no mercado brasileiro a Fundos e Investidores qualificados “, afirma Israel Góis em comunicado enviado ao mercado.

“O capital será usado para investir na estrutura interna da plataforma, melhorando a maneira como os fundos e investidores analisam os ativos cotados”, diz a nota.

Segundo a Equity Brazil Capital, o Mercado Brasileiro está com grandes oportunidades de negócios e vários investidores estrangeiros buscam bons ativos no Brasil, desde projetos a empresas do segmento de Middle Market.