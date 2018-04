Tamiko participa de treinamento da Defesa Civil em Araçatuba

Andradina/Secom/Prefeitura

Foto – tamiko_brigadistas – crédito: Secom/Prefeitura

Legenda: Tamiko participa da Oficinas Preparatórias para Operação Estiagem (OPOE) da região de Araçatuba

A prefeita Tamiko Inoue participou, na manhã desta quinta-feira (12), da abertura oficial das Oficinas Preparatórias para Operação Estiagem (OPOE) da região de Araçatuba (I-9), no auditório da Unip (Universidade Paulista) em Araçatuba, organizado pela Casa Militar que comanda a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Governo do Estado.

O evento contou com a presença da comandante chefe da Casa Militar e coordenadora Estadual da Defesa Civil, a coronel Helena dos Santos Reis, que presidiu a cerimônia de abertura.

Para Tamiko a formação e capacitação das equipes agregam valores tornando cada vez mais preparados para atender à população nas diversas situações exigidas. “A parceria em Andradina que acontece sempre em conjunto pela equipe de brigadistas, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e ainda tem apoio de brigadas de incêndio em determinados casos das usinas da região faz com que o trabalho seja desenvolvido de forma prática para a preservação da vida e do meio ambiente”, explicou a prefeita.

O evento contou com palestras sobre meteorologia, ferramentas para monitoramento da estiagem, situação do Aedes Aegypti na região e exercícios práticos, além da formação de novos brigadistas. O principal objetivo da OPOE é ensinar aos 39 municípios presentes dentre os 43 pertencentes da região de como utilizarem as ferramentas disponíveis existentes.

Hoje a Defesa Civil, têm à disposição legislação aplicada à proteção e apoio, elaboração de plano de contingência para o período de estiagem, critérios para decretação em casos de anormalidades, em quais situações fazer uso de aeronaves para combate a incêndios em cobertura vegetal, e dos momentos do qual cabe utilizar recursos de esferas estadual e federal e critérios do Programa Município Verde Azul.

Estiveram presentes o prefeito de Araçatuba, Dilador Borges, presidente da associação dos municípios da noroeste e prefeito de Braúna, Flávio Giussani, o diretor e professor da Unip, Hélio Negri, a comandante do 2º SubGrupamento do Corpo de Bombeiros de Andradina, Lidiara Beatriz Kurachi Lenarduzzi, o comandante do 28º BPMI de Andradina, tenente-coronel, Fábio Renato Basílio, o comandante do CPI-10 de Araçatuba, tenente-coronel Carlos Alberto Machado, o comandante do 2º Batalhão de Polícia Ambiental, tenente-coronel Paulo Lazarini, o Subcomandante do 2º Batalhão da Polícia Militar do Interior e coordenador regional da Defesa Civil de Araçatuba I-9, major Luiz Marcelo Belluzzo, o presidente da Câmara de Vereadores, Rivael dos Santos, (Papinha), o Secretário de Segurança Pública, Antônio Erivaldo Gomes Assêncio e demais autoridades.

Participaram ainda os brigadistas de Andradina, o secretário de Cooperação para Assuntos de Segurança Pública, Edson Luiz Benatti, o chefe da Brigada, Fabrício Mazzoti, Willian Santos e Adriano Denúncio de Sá.

