Giulliana Succine aproveita dia de sol ao curtir praia no Rio

​(Foto: ​Reprodução​/ ​Instagram​)

Giulliana Succine aproveitou o solzão que fez no Rio de Janeiro nessa semana para ir à praia do Pepê, na região da Barra da Tijuca. Usando um biquíni colorido estampado, a atriz voltou a colocar os dias de praia em dia e decidiu registrar uma seção de selfies no Instagram. “Coisa de feriado”, escreveu a jovem de 26 anos ao compartilhar uma das foto do momento.