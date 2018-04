MEGA-SENA PODE PAGAR R$ 3 MILHÕES NESTE SÁBADO

Sorteio será realizado em Aimorés (MG)

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.031, que será sorteado neste sábado (14). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) diretamente do Caminhão da Sorte, que está estacionado em Aimorés (MG), na Av. Raul Soares, nº 01, Centro.

Caso o ganhador decida investir todo o prêmio na Poupança da CAIXA, receberá mensalmente mais de R$ 11 mil apenas em rendimentos. As apostas podem ser feitas até uma hora antes da hora do sorteio nas lotéricas ou pelo Internet Banking CAIXA. Para isso, basta ser maior de 18 anos e titular de conta corrente no banco. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quartas e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Apostas múltiplas e Bolão CAIXA:

A aposta múltipla (jogos com 7 a 15 números) aumenta a probabilidade de acerto, conforme tabela abaixo:

Quantidade de Nº Jogados Valor de Aposta Probabilidade de acerto

(1 em…) Sena 6 R$ 3,50 50.063.860 7 R$ 24,50 7.151.980 8 R$ 98,00 1.787.995 9 R$ 294,00 595.998 10 R$ 735,00 238.399 11 R$ 1.617,00 108.363 12 R$ 3.234,00 54.182 13 R$ 6.006,00 29.175 14 R$ 10.510,50 16.671 15 R$ 17.517,50 10.003

Para ter mais chances de ganhar, também é possível apostar com o Bolão CAIXA, no qual o valor da aposta é dividido pelo grupo, assim como o prêmio em caso de acerto nas faixas de premiação. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

