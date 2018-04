SugarLAB Digital prepara workshop sobre plataforma internacional para influencers do Grande ABC

A SugarLAB Digital, agência focada em live marketing, prepara um workshop especial, no dia 14 de abril, no próprio QG, para apresentar a plataforma internacional RewardStyle, para influenciadoras da região do Grande ABC.

Cerca de 89% dos digital influencers da região não conhecem o aplicativo. Então, com o objetivo de apresentar e mostrar uma nova opção de monetização da profissão, dessa vez com o LiketoKnow.it, a SugarLab mais uma vez inova e traz uma equipe internacional para falar sobre o profissionalismo no segmento.

Nesse primeiro momento, foram selecionados e convidados 22 influenciadores para participar da ação, dentro de uma lista de mais de 300 nomes da região, a partir de uma análise prévia da própria RewardStyle, como potenciais para utilizar e monetizar a plataforma. O RewardStyle avalia os perfis através de vários critérios. Eles levam em consideração fatores que vão muito além de apenas números, engajamento e qualidade na produção das imagens são itens indispensáveis.

O evento contará com a presença de uma profissional de mídia da RewardStyle que irá explicar como o aplicativo funciona, como ganhar dinheiro com ela, além de contar um pouco da história e trajetória da empresa fora do Brasil, e também a presença de uma das embaixadoras do LIKEtoKNOW.it no Brasil, Veruska Blasck.

Entre os convidados estão, Larissa Rezende, Babi Duarte, Natalia Blima, Lili Paiva, entre outros. Flávia Gil será a influenciadora porta-voz convidada pela agência, uma vez que é a única da região que já utiliza a plataforma.

“Somos a primeira agência de marketing da região a trabalhar diretamente com influenciadores digitais. Em todas as nossas ações fazemos parcerias para divulgação e disseminação da informação para o público final. E também somos a primeira empresa a se preocupar em profissionalizar cada vez mais o trabalho deles. O mercado tem muitos bloggers/ youtubers/ instagrammers, mas sem qualidade e conteúdo, então o nosso objetivo como agência que trabalha diretamente com eles é auxiliar nessa profissionalização, trazendo esse tipo de conteúdo, de empresas internacionais, que buscam por influenciadoras profissionais”, afirma Suellen Gargantini, CEO da SugarLab Digital.

Segundo Gabriella Coffoni, account consultant da RewardStyleBrazil, “nós acreditamos que a parceria com a SugarLab Digital é uma ótima oportunidade para aumentarmos nossa base de influenciadores brasileiros, que possuem níveis mais altos na qualidade de conteúdo. Além disso, estreitar laços com nossos parceiros, e construir uma boa relação com a SugarLab para futuros projetos”.

A Reward Style já conta com mais de 25mil top-influencers de lifestyle, espalhados por 96 países, pertencentes a segmentos e carreiras variadas, como: Camila Coelho, Thássia Naves, Song of Style, e também os regionais ou os de nicho, pois estes também acabam sendo os top-performers com maior engajamento das ferramentas da RewardStyle. Além disso, trabalham com diversas revistas digitais como a Glamour Brasil e Casa Vogue.

A RewardStyle tem como objetivo para 2018 expandir significativamente o número de influenciadores que se beneficiam das ferramentas em todo o Brasil, e popularizar o aplicativo do LIKEtoKNOW.it para o consumidor brasileiro, e torná-lo um verdadeiro serviço para a audiência de todos os influenciadores da plataforma no país.

No dia 17 de Abril a empresa lança o perfil brasileiro no Instagram – @liketoknow.it.brasil, durante a conferência anual em Dallas, e seis influenciadoras brasileiras que possuem maior alcance de consumidores farão parte da ação de lançamento: como Thássia Naves, Karol Pinheiro, Luisa Accorsi, Bruna Vieira, Chata de Galocha e Fabi Santina.

Já a SugarLab Digital após o endosso de uma empresa internacional avaliando os perfis da região e validando esses perfis, preparou um curso, para os dias 26/05 e 29/05, focado em educar o mercado tão inflado da região, afim de aumentar cada vez mais o nível de qualidade dos influenciadores, para que no futuro os contratos e convites aconteçam. “É sempre bom ter perfis diferentes, que se encaixam com as necessidades de cada cliente que trabalhamos, mas hoje o cenário não é esse. Nos vemos obrigados a trabalhar sempre com os mesmos influenciadores, justamente pela falta desse profissionalismo que buscamos nas relações comerciais”, finaliza Suellen Gargantini.

