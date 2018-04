Rally RN 1500 conta com o patrocínio da Can-Am

“Além do investimento no esporte, o patrocínio da Can-Am trouxe a possibilidade de realizarmos ações ambientais em conjunto com a ONG AMJUS, as quais protegem as tartarugas marinhas na região de São Miguel do Gostoso, palco da largada do RN 1500 na última quinta-feira (12)”, contou Kleber Tinoco, da KTC Produções, responsável pela organização do evento. “Os profissionais da ONG ajudaram a marcar os ninhos de tartarugas e controlar os acessos nos lugares próximos ao roteiro da prova”, acrescentou.

Tinoco ressaltou a importância de ter parceiros comprometidos com todo o universo que envolve o esporte. “É uma grande satisfação ter a Can-Am ao nosso lado, uma marca grande e vitoriosa, com conquistas notáveis nos principais ralis do mundo. A parceria é um peso grande e chega para somar. O prazer é enorme em trabalhar com a Can-Am e a nossa relação é sempre muito próxima e alegre, o que é ‘a cara’ do Rally RN 1500”, disse.

Adilson Greco Gaspar, coordenador de marketing da BRP no Brasil, continuou: “O objetivo é dar suporte ao crescimento dos esportes off-road no Brasil, sempre de forma responsável e trazendo benefícios para as comunidades por onde as provas passam. O país tem muito potencial pelas grandes dimensões e belas paisagens, como as do Rio Grande do Norte. A paixão em impulsionar o esporte é a mesma que a fábrica possui ao desenvolver UTVs e quadriciclos que são referências no segmento”.

Sobre a BRP – A BRP (TSX: DOO) é líder global em design, desenvolvimento, fabricação, distribuição e comercialização de veículos de propulsão e sistemas de propulsão. O seu portfólio inclui motos de neve Ski-Doo e Lynx, embarcações Sea-Doo, veículos Can-Am off-road e Spyder, sistemas de propulsão marítima Evinrude e Rotax, bem como motores Rotax para karts, motocicletas e aeronaves recreativas. A BRP suporta sua linha de produtos com um negócio de peças, acessórios e roupas dedicados. Com vendas anuais de CA $ 4,2 bilhões em mais de 100 países, a BRP emprega aproximadamente 8700 pessoas em todo o mundo.

