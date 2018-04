Cronograma permite que candidatos concorram a mais de um cargo no concurso da PM e dos Bombeiros

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 132 visualizações

Inscrições vão até às 17 horas do dia 8 de junho.

Campo Grande (MS) – Cronograma publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (13.4) prevê a aplicação da prova escrita dos concursos da Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros Militar (CBM) em dias diferentes, possibilitando que o mesmo candidato possa concorrer a mais de um cargo nos concursos realizados pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

A prova escrita objetiva para soldados e oficiais da PM será no dia 12 de agosto, e a de soldados e oficiais do Corpo de Bombeiros será no dia 2 de setembro.

Para o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, a sistemática é uma oportunidade para aquele candidato que busca ser aprovado em concurso público. “Utilizamos esse método no último concurso realizado pelo Governo do Estado e deu certo, pois amplia as chances dos candidatos. Será um concurso amplo com mais de 600 vagas e iremos novamente conduzir com ética, transparência e responsabilidade”, pontua.

No total serão ofertadas 614 vagas, sendo 438 para Polícia Militar e 176 vagas para o Corpo de Bombeiros. As inscrições começaram hoje e seguem até às 17 horas do dia 8 de junho no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino, a Cultura de MS (Fapems).

Assinam a publicação os secretários, de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, de Justiça e Segurança Publica, Antonio Carlos Videira, e os comandantes, da PM, Paulo Rogério de Carvalho Silva, e do CBM, Luiz Antonio de Mello.

Confira a publicação com as datas previstas para aplicação de todas as fases do concurso a partir da página 2 da edição nº 9.635 do DOE.

Incrições

O Diário Oficial do Estado traz ainda uma nova data para o encerramento das inscrições no concurso. Segundo Carlos Alberto de Assis, a alteração foi necessária para que o concurso seja homologado ainda em 2018. A nova data de encerramento das inscrições é 8 de junho.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella