Ações do Estado no Gabinete Itinerante, da 80ª Expogrande, são destaques no MS no Campo

Campo Grande (MS) – O MS no Campo desta semana destaca a aproximação do poder público com o setor produtivo, reafirmada com a extensa agenda do governador Reinaldo Azambuja no Gabinete Itinerante, na Expogrande – uma das mais tradicionais feiras agropecuárias de Mato Grosso do Sul. Na pauta temas como a supersafra de soja, reformulação do Leitão Vida, demandas do setor leiteiro e melhorias para o Precoce MS.

O governador conversou com representantes dos setores produtivos, ouviu atentamente as demandas apresentadas e anunciou medidas importantes para o desenvolvimento do setor rural.

O MS no Campo traz também todas as informações sobre o programa Leitão Vida. Após 25 anos, o programa passa por um processo de completa reformulação com intensa participação de representantes do setor. O presidente da Associação Sul-Matogrossense de Suinocultores AssociaçõesCriadores de Suínos(Asumas), Celso Phillipp Júnior, conversou com a equipe do programa e fez um panorama da atividade em MS e das perspectivas animadoras com a reformulação do Leitão Vida.

E tem notícia também para o agricultor familiar sobre a Tecnofam – Tecnologia e Conhecimento para Agricultura Familiar. A feira, que é considerada o maior evento de Mato Grosso do Sul voltado para a agricultura familiar, começa no dia 17 de abril.

A “Dica de Segurança no Campo” é com a delegada Sidneia Tobias. E o programa ainda traz a “Agenda Rural” com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

Semanalmente distribuído para cerca de cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência AM e FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, o Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular o programa no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência do público-alvo do produto.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Ouça agora.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)