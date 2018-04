Justiça manda prefeitura devolver documentos e objetos de morador de rua

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo

15/04/18 – 09h38

A Prefeitura de São Paulo terá que devolver os bens de um morador de rua que teve os pertences confiscados pela Guarda Civil Municipal no final do ano passado. O homem é catador de materiais recicláveis. Em uma ‘ação de zeladoria urbana’ na Praça do Patriarca, coração da metrópole, agentes da Guarda tomaram os objetos do morador de rua.