RCHLO Racing encerra 2ª etapa da Porsche Carrera Cup com resultado positivo

Patrick Choate, que disputou neste sábado as duas corridas da GT3 Cup 3.8, conquistou dois pódios em duas corridas de muita habilidade e evolução, conquistando o quarto lugar, na corrida 1, e o quinto, na corrida 2. “Não tínhamos a pretensão de fazer as quatro primeiras etapas da temporada e conquistar quatro pódios em Curitiba e aqui. Nos esforçamos muito, pois temos por conta de uma questão financeira uma desvantagem, pois não fazemos os treinos de quinta-feira, mas conseguimos chegar neles. Nossa meta mais do que nunca é terminar as corridas. Apesar, do terceiro lugar na classificação do campeonato não vamos nos pautar por isso. É nossa primeira temporada e estamos com calma cumprindo com todas as metas que estabelecemos”, destacou o piloto

Werner Neugebauer, que chegou no tradicional circuito paulista na vice-liderança da tabela, tinha como meta buscar o topo e o objetivo parecia estar sendo cumprido após o final da primeira corrida da Carrera Cup 4.0, onde o piloto conquistou a quarta posição e a liderança com um ponto à frente do segundo colocado, mas uma punição acabou prejudicando o resultado final. Um incidente nas primeiras voltas com um adversário acabou jogando Werner para o final do grid da corrida 2. “Chegamos aqui com o objetivo de fazer as duas corridas pensando em pontos para o campeonato, mas logo na primeira volta o (Pedro) Queirolo tocou em mim e os comissários entenderam que eu tinha que ter deixado espaço para ele ultrapassar e me excluíram da prova. Eu seria o líder do campeonato depois dessa corrida, mas zeraram meus pontos e acabei largando em último e brigando por posições, onde finalizei em sexto, mas fui penalizado pela penalização”, explicou.

A Porsche Carrera Cup volta a pista nos próximos dias 11 e 12 de maio, em Interlagos (SP).

Este é um projeto incentivado pela Lei 1.924/92 – Estadual de Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude – SEELJE, do Estado do Rio de Janeiro.