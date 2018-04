Programa Semana do Planalto – 13/04/18

Segue anexo o programa Semana do Planalto desta sexta-feira, dia 13/04/2018, que também está disponível para download no link:

Nesta edição, o programa destaca que as mudanças nos ministérios darão continuidade ao desenvolvimento do Brasil. Foi o que garantiu o presidente Michel Temer. Em solenidade de posse de 10 ministros, o presidente agradeceu o empenho dos antigos integrantes do primeiro escalão. Temer ressaltou ainda o comprometimento dos ministros empossados e desejou êxito para darem continuidade ao trabalho iniciado há quase dois anos.

Outro destaque é a proposta do governo federal para o salário mínimo de 2019, que é de R$ 1.002, aumento de 5% em relação ao deste ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019, que contém a sugestão de reajuste, foi enviada nesta quinta-feira (12) para o Congresso Nacional.

O Semana do Planalto também repercute que mais de 152 mil pessoas que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez serão convocadas para revisão de benefícios por incapacidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para verificar a lista com os nomes, basta ligar para a Central 135. De acordo com o INSS, os convocados não foram encontrados por inconsistências no endereço ou receberam a carta, mas não agendaram a perícia no prazo determinado. Essas pessoas têm até 4 de maio para agendar a perícia. Se não agendarem, o pagamento do benefício ficará suspenso até regularização — que deve ser feita em até 60 dias após a suspensão ou o benefício será cortado de vez.

