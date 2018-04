Em ano de Copa, futebol freestyle é atração no Arnold Sports Festival em São Paulo

Modalidade que privilegia dribles e o controle de bola faz sua estreia no evento de Schwarzenegger em 2018, que será de 20 a 22 de abril, no Transamérica Expo Center. Competição será no domingo (22)

São Paulo (SP) – Em ano de Copa do Mundo, o futebol ganha ainda mais espaço no Brasil e no mundo. No Arnold Sports Festival South America não será diferente. A edição 2018 do evento criado por Schwarzenegger terá a estreia da Arena Freestyle, modalidade que privilegia a arte do esporte, com muito controle de bola, pedaladas, chapéus, canetas entre outras habilidades. A partida exibição reunirá grandes nomes do esporte do Brasil e do mundo, como Ricardo Chahini – o Ricardinho, melhor atleta do mundo na atualidade -, Adonias Fonseca e o argentino Charly Iacono, entre outros, e será no domingo (22), a partir das 11h, no palco do Pavilhão A do Transamérica Expor Center, em São Paulo.

A Arena Freesytle, que conta com o patrocínio da Vitafor, é uma das mais de 40 atrações esportivas do Arnold Sports Festival South America, que começa na próxima sexta-feira (20) e termina no domingo (22), no Transamérica Expo. O evento de futebol arte será um encontro de atletas profissionais que exibirão suas técnicas de domínio com a bola. O desafio será composto por oito atletas e o formato da disputa será homem x homem em melhor de cinco rounds de 45 segundos, totalizando de 4 a 5 minutos para cada confronto.

Os estilo de cada round será dividido por sorteio e o vencedor será apontado por árbitros especializados. Os atletas poderão exibir sua técnicas em disputas como o Lower (movimentos de controle de bola com a parte inferior do corpo), Upper (movimentos de controle de bola com a parte superior do corpo), Sit Down (movimentos de controle de bola sentado), Groundmoves (movimentos de controle com a bola no chão), All Rounds (livre para todos os estilos) e 1 x 1 – Golzinho Panna (vence quer marcar mais gols ou aplicar um Panna (caneta) no adversário).

Atual campeão mundial e número 1 do ranking da Federação Mundial de Freestyle, Ricardinho será uma das grandes atrações para o público que acompanhar as disputas no Arnold Sports Festival South America. Outro grande nome nacional da modalidade e que tem presença confirmada é Adonias Fonseca, Campeão do Free Batlle – Campeonato Brasileiro de Freestyle. Bicampeão do Torneio Brasil, Anderson completa do trio brasileiro na disputa. Entre os estrangeiros, destaque para o argentino Charly, atual campeão do Red Bull Street Style, tricampeão Latino-americano e bicampeão Mundial. Completam a lista os seguintes atletas: Ahmadreza (campeão iraniano), Kamilo (Colômbia), Anyelo (campeão venezuelano) ePipe (top 3 do Chile).

Desde 2005 no esporte e pioneiro no freestyle, Diego Oliveira é o atleta mais experiente do País na modalidade e será árbitro no Arnold Sports Festival South America. “Todo torcedor gosta do chamado show de bola. Quer ver caneta, chapéu, pedalada. Isso é arte, é encantador. E esse evento será uma vitrine muito importante para mostrar o espetáculo do futebol. O que nós fazemos no freestyle é, muitas vezes, de deixar o público de boca aberta. Tenho certeza de que todos irão gostar”, aposta ele, animado com a apresentação no Transamérica Expo.

Reis do Drible – No Brasil, o evento mais popular de futebol Freestyle é o Reis do Drible. Na terceira edição do torneio, disputada dia 17 de dezembro de 2017, no ginásio poliesportivo Adib Moysés Dib, com capacidade para seis mil pessoas, a equipe do Brasil, capitaneada por Falcão, bateu o time Mundo, que teve o capitão francês Sean Garnier, considerado o melhor jogador do mundo de freestyle. Na quadra oval, prevaleceram a ginga e habilidade dos jogadores brasileiros e a partida terminou com vitória dos Reis do Brasil sobre os Reis do Mundo por 33 a 16, com parcial de 10 a 7. Adonias e Diego fizeram parte da seleção brasileira.

Ingressos – Os ingressos para o Arnold Sports Festival South Americ seguem a venda e a preços especiais. O terceiro lote está disponível até o dia 19 de abril. O preço da entrada é R$ 130,00 (a meia-entrada sai R$ 65,00), enquanto os combos custam R$ 195,00 para dois dias e R$ 260,00 para os três dias do evento. A partir de 20 de abril, os valores aumentam. Para comprar, é preciso acessar o site oficial do evento (arnoldsportsouthamerica.com.br) ou ir direto ao site do Ingresso Rápido pelo link: www.ingressorapido.com.br/venda/?id=2981#!/tickets.

Credenciamento de imprensa – O credenciamento de imprensa para o Arnold Sports Festival South America está aberto para jornalistas e veículos de comunicação interessados em cobrir o evento criado por Arnold Schwarzenegger em São Paulo. Os profissionais de comunicação devem solicitar a credencial na área de imprensa do site oficial do evento (arnoldsportsouthamerica.com.br). Não serão aceitos pedidos de credenciamento de outra forma que não o preenchimento do formulário da página oficial do Arnold Sports Festival South America.

As solicitações serão avaliadas e os jornalistas receberão e-mail confirmando a autorização do credenciamento, com local e horário de retirada dos crachás. Só será permitida a entrada de jornalistas credenciados. Como o número de credenciais é limitado, todos os pedidos serão analisados e a organização se reserva ao direito de aprovar ou negar as solicitações. Os pedidos recusados, continuarão recebendo todo o material de apoio (releases, fotos e vídeos) por meio da assessoria de imprensa do Arnold Sports Festival South America.

Serviço Arnold Sports Festival South America

Data: 20 a 22 de abril de 2018

Local: Transamérica Expo Center

Endereço: Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro

Datas e Horários:

Sexta 20/04

10h – Abertura dos portões para o Evento

Lojistas, Proprietários de academia (credenciados) e Profissionais do setor (Com Ingresso e documento), acesso a Competições e Expo. Público com acesso a competições

14h – Abertura da Expo para o público

20h – Encerramento do evento

Sábado 21/04

10h – Abertura dos portões para o Evento

Lojistas, Proprietários de academia (credenciados) e Profissionais do setor (Com Ingresso e documento), acesso a Competições e Expo. Público com acesso a competições

14h – Abertura da Expo para o público

20h – Encerramento do evento

Domingo 22/04

10h – Abertura dos portões para o evento e todas as atrações, incluindo a Expo

18h – Encerramento do evento

Sucesso em São Paulo – O Arnold Sports Festival South America estreou no país em 2013, no Rio de Janeiro, com o nome Arnold Classic Brasil. A Cidade Maravilhosa recebeu o evento de Schwarzenegger nos três anos seguintes: 2014, 2015 e 2016, até a mudança para a capital paulista.

Evento Global – O Arnold Sports Festival é hoje um evento de alcance mundial. Além da América do Sul e América do Norte, Schwarzenegger ampliou sua área de atuação nos demais continentes. É realizado também na Europa, Ásia, Oceania e África.

O Arnold Sports Festival South America tem patrocínio diamond de Atlhetica Nutrition, Black Skull, Integralmedica e Midway e patrocínio gold de Champion e Iridium Labs. A realização é de Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.

