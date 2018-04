Coletiva online: Lançamento do Prêmio Itaú-Unicef

Boa tarde, tudo bem?

Vamos lançar na próxima semana a 13ª edição do Prêmio Itaú-Unicef, mas como neste ano temos várias novidades sobre a premiação, gostaríamos de fazer uma coletiva online, com duração de aproximadamente 40 minutos, para apresentação das mudanças e detalhes de como as escolas públicas e as organizações sociais de todo o país podem se inscrever.

Só para reforçar, o Prêmio Itaú-Unicef tem por objetivo identificar, reconhecer e estimular a atuação das OSCs (Organizações da Sociedade Civil), bem como as parcerias destas com as escolas públicas, no desenvolvimento de ações socioeducativas que contribuem com as políticas de educação para crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O anúncio da nova edição será realizado em 19 de abril, às 14h, por meio de transmissão ao vivo, e contará com a presença de representantes das instituições: Camila Feldberg, do Itaú Social, Júlia Ribeiro, do Unicef, Nazira Arbache, do Cenpec, entre outros convidados.

Dúvidas sobre o processo de inscrição, avaliação e cronograma serão esclarecidas ao vivo no momento da coletiva. Para participar, basta acessar a transmissão e encaminhar perguntas ao mediador.

Serviço:

Lançamento da 13ª edição do Prêmio Itaú-Unicef com transmissão ao vivo

Data: 19/04/2018

Horário: 14 h

Sobre o prêmio:

O Prêmio Itaú-Unicef é uma iniciativa da Fundação Itaú Social e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec).

Criado em 1995, o Prêmio Itaú-Unicef visa identificar, estimular e dar visibilidade a projetos realizados por organizações da sociedade civil (OSCs) e escolas públicas que contribuem para garantir o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens brasileiros em situação de vulnerabilidade social.

No ano passado, a 12ª edição do Prêmio Itaú-Unicef destinou, ao todo, um aporte de R$ 4 milhões para as parcerias. Os projetos premiados foram: Circulando a Cultura na Escola (Major Sales / RN); Aluno repórter – a imprensa na escola (Bragança / PA); Projeto Olho Vivo (Niterói / RJ); Cultura, Esporte e Cidadania (Criciúma / SC). Informações: premioitauunicef.org.br

