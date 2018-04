Esportes radicais movimentam o Itaquá Garden Shopping neste domingo

Visitantes poderão participar e conferir de perto de um inédito campeonato de skate, oficinas e apresentações; atividades ocorrem, das 12 às 21 horas, na entrada 1

Os apaixonados pelo esporte de quatro rodinhas não têm mais desculpas para não ir até o Itaquá Garden Shopping. O maior e mais completo centro de compras do Alto Tietê preparou diversas atrações radicais que prometem surpreender os amantes do skate. Dentre a programação marcada para este domingo (15 de abril), haverá um campeonato de skate, além de uma oficina de iniciação ao esporte e uma surpreendente apresentação das crianças da Organização Não Governamental (ONG) Social Skate. Além disso, haverá muito Beat Box, Flash Tattoo e marcas com até 60% de desconto no bazar Sk8 & Street. As atividades ocorrem, das 12 às 21 horas, na entrada 1.

Neste domingo, das 13 às 17 horas, a ONG Social Skate, trará aos visitantes um inédito campeonato de skate, além de promover uma oficina de iniciação do esporte. “Além das atividades, iremos levar ao público do empreendimento uma surpreendente apresentação, que contará com 10 crianças da entidade e muita manobra radical”, afirma a fundadora e pedagoga da ONG, Leila Vieira dos Santos.

Qualquer skatista entre 6 e 12 anos pode participar, desde que leve o seu próprio skate, lembra Leila. “Para as oficinas não é preciso comparecer com um skate. Os objetos serão disponibilizados pela entidade”, completa.

Fundada em 2011 no bairro de Calmon Viana, em Poá, a ONG Social Skate tem como proposta, a realização de atos que visem a inclusão social, educacional e cultural de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, através de atividades esportivas, culturais e de lazer. “Ainda no dia estaremos arrecadando alimentos e leite que serão destinados a entidade. Para mais informações, acesse www.socialskate.org.br ou entre em contato por meio do 4638-1798”, comenta Leila.

Ainda neste domingo, o centro de compras estará com o evento “Fash Tattoo”. A atração dará a chance ao visitante do Garden, de fazer uma tatuagem por um preço mais acessível. Lembrando que menores de idade não podem realizar nenhum procedimento.

Para a analista de marketing do Itaquá Garden Shopping, Jéssica Sarquis, as atrações são excelentes opções de lazer para os visitantes, que também poderão estender o passeio no Garden. “Será um domingo animado e bem radical para os visitantes do empreendimento”, afirma.

Yupie! Park

Ainda dá tempo dos visitantes do Itaquá Garden Shopping se divertir no maior e melhor parque de diversões itinerante do Estado. Com diversas atrações para toda a família, dentre elas, a Montanha Russa com looping e a Roda Gigante, o Yupie! funciona sábado e domingo, das 14 às 22 horas. A atração segue em funcionamento até este domingo, dia 15 de abril.

Mais informações sobre o Yupie! Park podem ser obtidas pelo site www.yupiepark.com.br ou na página oficial do Facebook: www.fb.com/YupiePark, além do Instagram: @YupiePark.

Sobre o Itaquá Garden Shopping

Estrategicamente localizado na Estrada Governador Mario Covas com a Estrada do Mandi, 1.205, no bairro Campo Limpo, o Itaquá Garden Shopping possibilita fácil acesso tanto para os moradores de Itaquaquecetuba quanto para os visitantes de outras cidades da região.

O Melhor Shopping do Alto Tietê tem 46 mil m² de área construída. São cinco lojas âncoras, cinco megalojas, um supermercado, cinco salas de cinema de ultima tecnologia, 221 lojas satélites, sete lojas de serviços, dois restaurantes, 22 opções de fast-food e mais de 1.000 vagas de estacionamento. Entre as lojas instaladas estão Cinema Cinépolis, Havan, Renner, Lojas União, Supermercado Nagumo, DiGaspi, Kalunga, Lojas Americanas, Preçolandia, O Boticário, MC Donald’s, Burger King e Mei Mei.

O Itaquá Garden Shopping funciona de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas. Aos domingos e feriados, as lojas ficam abertas das 14 às 20 horas e a praça de alimentação, das 11 às 22 horas. Idosos e PNE não pagam estacionamento de Segunda a Quinta feira. Também de segunda a quinta, das 12 às 15 horas, quem consumir acima de R$20,00 nos estabelecimentos de alimentação, fica isento da cobrança do estacionamento.

Acesse:

Facebook: Itaquá Garden Shopping

Instagram: @itaquagardenshopping

Site: http://itaquagardenshopping.com.br/