Com segundo tempo movimentado, Botafogo e Palmeiras estreiam com empate no Brasileirão

O Jogo

Campeão carioca e vice-campeão paulista, Botafogo e Palmeiras fizeram um jogo franco e cheio de chances na noite desta segunda-feira, no estádio Nilton Santos – principalmente no segundo tempo. No fim, deu empate: 1 a 1, gols de Guerra, pelo Verdão, e Igor Rabello, pelo Bota. Se não conseguiram vencer, os dois rivais, ao menos, fizeram partida emocionante. Ambos largam no Brasileirão com um pontinho somado. CLIQUE AQUI e veja a tabela do campeonato.