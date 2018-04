Em jogo chato, time misto do São Paulo estreia com vitória

Diante de pouco mais de 11 mil pagantes no Morumbi, Tricolor derrotou o Paraná por 1 a 0 graças a gol do zagueiro e aniversariante Bruno Alves nesta fria noite desta segunda-feira William Correia

As pouco mais de 11 mil pessoas que enfrentaram a fria noite paulistana nesta segunda-feira para ir ao Morumbi não foram brindados com um bom futebol. Mas os são-paulinos, ao menos, viram a equipe estrear no Campeonato Brasileiro somando três pontos: 1 a 0 sobre o Paraná, saiba mais De volta ao CT, Ceni se diz na torcida pelo São Paulo Pensando na Copa do Brasil, o técnico Diego Aguirre mandou a campo um time misto. Coube ao zagueiro e aniversariante Bruno Alves, que completou 27 anos de idade nesta segunda, fazer o gol do jogo, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Variação para achar solução

Aguirre armou o time inicialmente no 4-2-3-1, com Régis de lateral esquerdo e uma linha ofensiva só com reservas: Marcos Guilherme, Cueva e Lucas Fernandes na linha da armação, com Brenner na frente. Mas o jogo não fluía.

O Paraná se mantinha bem posicionado na defesa eo Tricolor foi buscando alternativas: mudou para o 4-1-4-1, com Hudson se adiantando, trocou Marcos Guilherme e Lucas Fernandes de lado e até Cueva como falso 9. Mas faltava inspiração.

Na bola parada

A torcida já estava se irritando com a falta de criatividade e, aos 36 minutos do primeiro tempo, reclamou de um giro para trás de Lucas Fernandes. Mas o camisa 11 sofreu falta e, na cobrança, Cueva encontrou Bruno Alves para fazer o gol.

Quase nada no segundo tempo

Aguirre voltou com Valdívia no lugar de Lucas Fernandes, colocou Júnior Tavares e Nenê ao longo do segundo tempo, alternou o time entre o 4-2-3-1 e o 4-1-4-1, mas não era uma noite de inspiração.

A torcida se levantou mesmo quando Sidão e seus defensores cometiam alguns deslizes, dando oportunidade que o Paraná não teve qualidade para aproveitar.

Próximo compromisso

Na quinta-feira, às 19h15, no Morumbi, o São Paulo recebe o Atlético-PR, pela Copa do Brasil. O Tricolor precisa vencer por, ao menos, dois gols de diferença para reverter a derrota por 2 a 1 na ida, em Curitiba. Triunfo com vantagem de um gol dos donos da casa leva a decisão para os pênaltis. Pelo Brasileiro, o São Paulo joga no domingo, visitando o Ceará.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 0 PARANÁ

Local: Morumbi, São Paulo (SP)

Data-Hora: 16/4/2018 – 20h

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Kléber Lúcio Gil (Fifa/SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Público/renda: 11.327 pagantes/R$ 338.295,00

Cartões amarelos: Militão, Sidão, Júnior Tavares e Régis (SAO), Thiago Santos e Leandro Vilela (PAR)

Cartões vermelhos: –

Gols: Bruno Alves (36’/1ºT) (1-0)

SÃO PAULO: Sidão; Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Régis; Jucilei, Hudson e Lucas Fernandes (Valdivia, no intervalo); Marcos Guilherme, Cueva (Nenê, aos 29’/2ºT) e Brenner (Júnior Tavares, aos 9’/2ºT). Técnico: Diego Aguirre.

PARANÁ: Richard; Alemão, Jesiel, Rayan e Mansur (Marcelo Báez, aos 32’/2ºT); Wesley Dias, Leandro Vilela (Thiago Santos, aos 14’/2ºT) e Caio Henrique; Silvinho, Carlos Eduardo e Diego (Léo Itaperuna, aos 10’/2ºT). Técnico: Rogério Micale.