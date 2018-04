Piracanjuba e Produtores de Leite têm encontro marcado em Governador Valadares (MG)

Evento acontecerá no dia 28 de abril e tem o objetivo de reunir técnicos, produtores e autoridades ligadas à cadeia do leite da região

Quando se fala em leite, qualidade e sabor são palavras de ordem na Piracanjuba. E é por isso que a empresa procura manter um relacionamento estreito com os produtores e fornecedores de leite, promovendo encontros periódicos. O próximo acontecerá no dia 28 de abril, em Governador Valadares (MG), no Clube Filadélfia. A previsão é reunir cerca de 300 convidados, entre produtores, técnicos, autoridades e parceiros envolvidos na cadeia produtiva do leite da região. Neste ano, os participantes terão a oportunidade de discutir sobre como é possível “mudar de vida produzindo leite”.

Para falar sobre o tema, a Piracanjuba convidou o especialista no assunto, Nivaldo Michetti, que vai abordar como a produção de leite pode beneficiar a vida do produtor rural. “Queremos trazer para o produtor informações relevantes para o seu dia a dia, apresentar as novas tecnologias do campo, além de discutir alternativas de como aumentar a produtividade sem perder a qualidade”, explica Luiz Magno, Diretor de Expansão e Política Leiteira da Piracanjuba, Luiz Magno.

A programação do evento também contempla premiação para os produtores que se destacaram em 2017 por oferecer leite dentro dos parâmetros de qualidade. O grande campeão leva para casa um troféu rotativo, que circula pelas mãos dos vitoriosos a cada ano.

No encerramento, a empresa oferecerá um almoço de confraternização para todos os presentes.

Programa de sucesso

A Piracanjuba adquiriu uma área rural, próxima à fábrica, em Valadares, na qual irá construir uma fazenda escola – o Piracanjuba Pró-Campo. O projeto oferecerá aos produtores treinamento, assistência técnica e o apoio de veterinários, zootecnistas e agrônomos. O programa já existe em Goiás e promoveu o treinamento de quase 5 mil pessoas, entre produtores e trabalhadores rurais. “Queremos que o Piracanjuba Pró-Campo seja sucesso em Minhas Gerais também. Na fazenda, teremos todos os tipos de ordenha, vários tipos de pastagens e diversos sistemas de manejo do gado. A experiência serve de exemplo a pequenos e grandes produtores”, destaca Luiz Magno.

Para a Piracanjuba, é prioridade qualificar a mão de obra dos produtores, com o intuito de melhorar a qualidade da matéria-prima “leite”, atender o alto nível de exigência do mercado consumidor e estabelecer uma parceria duradoura com os fornecedores. Por meio do projeto, a empresa disponibiliza produtos e serviços de forma a promover o desenvolvimento, o crescimento e o aumento da renda e da lucratividade do produtor de leite.

Serviço:

3º Encontro de Produtores de Leite Piracanjuba – Governador Valadares (MG)

Data: 28/4/2018

Horário: 8h30 às 12h30

Local: Clube Filadélfia – Rua Israel Pinheiro, 1315 – São Pedro, Gov. Valadares – MG

Sobre a Piracanjuba

Com 62 anos de mercado e ocupando a posição de 13ª marca mais presente nos lares de todo o país, a Piracanjuba preza pela qualidade e por oferecer produtos que encantem os consumidores. A história, que começou em 1955, apresenta, ao longo do tempo, marcos importantes, com lançamentos de produtos nutritivos, pioneiros e inovadores. As bebidas lácteas com cereais e os produtos zero lactose para pessoas com intolerância à lactose são alguns dos exemplos e fornecem ainda mais praticidade aos consumidores. Com isso, a marca tem trabalhado para se antecipar às tendências e agradar com qualidade.

Sobre o Laticínios Bela Vista

O Laticínios Bela Vista possui um portfólio com mais de 120 produtos, distribuídos nas marcas Piracanjuba, Pirakids, LeitBom e Chocobom. Os itens são comercializados em todas as regiões do Brasil. A empresa reúne cinco Unidades Fabris próprias e uma terceirizada, localizadas em Bela Vista de Goiás (GO), Dr. Maurício Cardoso (RS), Governador Valadares (MG), Itapetininga (SP), Maravilha (SC) e Sulina (PR). Juntas, as fábricas têm capacidade de processar mais de 5 milhões de litros de leite por dia, mobilizando 2,4 mil colaboradores diretos. A empresa é uma das cinco maiores indústrias de laticínios do Brasil e tem recebido importantes premiações e reconhecimentos nacionais e internacionais relacionados à marca Piracanjuba, aos produtos e à gestão, fundamentada em valores sólidos, como ética, valorização das pessoas e responsabilidade socioambiental.

Serviço:

Os produtos Piracanjuba podem ser encontrados nas maiores redes supermercadistas e atacadistas do país.

http://www.piracanjuba.com.br/ / 0800 722 1718