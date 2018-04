Breton em Milão – Marca de mobiliário de alto luxo estreia no mais importante evento do design mundial na Mostra Brazil S/A OFF

Neste mês, a Breton estará em Milão pela primeira vez, e será uma das expositoras na mostra Brazil S/A Off, que vai reunir uma coletânea de peças icônicas de grandes nomes do design nacional. A iniciativa é uma parceria com o Brazil S/A, espaço de inovação e design que promove o relacionamento entre empresas e profissionais brasileiros com o mercado nacional e internacional. Mesa de centro Leaf – Terinn Design A marca de mobiliário irá lançar um item de seu extenso portfólio para áreas internas e externas: a mesa de centro Leaf, assinada pelos designers Marcos Maia e Gilmar Mazari. Disponível em diferentes formatos, a peça pode ser utilizada em conjunto ou separada, como mesa de centro ou puff. Versátil, ela possui acabamento em madeira, couro e com base em ferro. À frente da Terinn Design, Maia e Mazari possuem um acervo significativo de desenhos de móveis, objetos e acessórios exclusivos, e hoje desenvolvem também peças direcionadas à produção em série, estendendo ao mobiliário a sua filosofia de trabalho. A mostra Brazil S/A acontece no Viale Bianca Maria 4, no Bianca Maria Palace Hotel, de 17 a 22 de abril. Sobre Breton

Fundada em 1967, a empresa brasileira Breton possui hoje 360 funcionários e sete lojas: três em São Paulo, uma em Campinas, uma em São José dos Campos e uma no Rio de Janeiro. Sob direção familiar desde seu início, a marca é reconhecida pela qualidade, design exclusivo e inovação de suas peças. Em seu mix de produtos estão móveis para áreas internas, externas, linha corporativa e objetos de decoração. Fn | Avesani Com,.