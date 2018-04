Pesquisa revela que 94% dos brasileiros querem viajar de forma sustentável em 2018

Amsterdã, Países Baixos – 17 de abril de 2018 – Para celebrar o Dia da Terra em 22 de abril, a Booking.com, líder mundial em conectar os viajantes com opções incríveis de lugares incríveis para ficar, divulgou os resultados de seu mais recente Relatório de Viagem Sustentável global.* O relatório indica que a tendência de viagem “verde” continua a ganhar força, já que 94% dos brasileiros afirmam desejar viajar de forma mais sustentável em 2018, um número maior que a média global (87%) . Cerca de um terço (35%) dos viajantes brasileiros confirmam que frequentemente ou sempre conseguem fazer esse tipo de viagem. Contudo, mais da metade (59%) indica que nunca, raramente ou apenas de vez em quando consegue viajar de maneira sustentável, sugerindo que, mesmo com os avanços promissores para um futuro mais sustentável, ainda há muito espaço para transformar as intenções em ações. A sustentabilidade começa onde você se hospeda

O termo ‘viagem sustentável’ é subjetivo, e tem várias conotações para diferentes pessoas. Entretanto, para quase metade dos viajantes globais (46%), ‘viagem sustentável’ significa ficar em acomodações verdes ou ecologicamente corretas, liderando a lista do que as pessoas pensam quando ouvem o termo. Em meio aos brasileiros, os principais motivos pelos quais os viajantes escolhem esses lugares ecologicamente corretos para descansar são para ajudar a reduzir o impacto ambiental (48%), ter uma experiência localmente relevante (36%) e o desejo de se sentir bem em relação a uma escolha de acomodação (36%).** Olhando para o futuro, 8 em cada 10 brasileiros (85%) pretendem ficar em uma acomodação sustentável em 2018, um panorama ainda mais animador em relação a 2017 (83%) e 2016 (80%). Além disso, o percentual de viajantes que não considerou estadias sustentáveis porque desconheciam sua existência continua a diminuir, sendo 30% este ano, em comparação aos 41% de 2017. Inspiração sustentável

Quando se trata do que inspira as pessoas a viajar de forma mais sustentável, parece que a viagem em si é o maior motivador. Cerca de 8 em cada 10 viajantes (81%) relataram que as impressionantes paisagens naturais visitadas nas últimas viagens foram suas inspirações para viajarem de maneira mais sustentável, enquanto pouco mais de dois terços (64%) disseram que perceberam o impacto visível que o turismo pode ter nos destinos, e isso serve de inspiração. Fatores que inspiram a viagem sustentável Viajantes brasileiros que se inspiraram – % Impressionar-se pela paisagem natural durante sua própria viagem (ex. recifes de corais, florestas tropicais) 81% Perceber um impacto visível do turismo nos destinos visitados 64% Perceber o impacto positivo do turismo sustentável nos residentes locais 72% Perceber os efeitos não sustentáveis do turismo em seu país de origem 59% Sentir culpa pelo impacto no ambiente causado por suas férias 40%

Superando eco-barreiras

Enquanto o custo adicional percebido ainda continua sendo a principal barreira para os viajantes brasileiros interessados em um turismo mais sustentável, 76% deles estariam dispostos a gastar pelo menos 5% a mais em suas viagens para garantir um baixo impacto no ambiente sempre que possível. Os indianos se mostram os mais dispostos, com cerca de um terço (32%) declarando que pagariam 15% ou mais, seguidos dos brasileiros (21%) e dos chineses (18%). Além disso, a pesquisa indica que a falta de informação e de certificação confiável representa um obstáculo significativo para a viagem sustentável do brasileiro (32%), assim como na Índia, China e Japão, onde os viajantes mencionaram essa questão muito mais como uma barreira do que como um custo adicional. Principais obstáculos dos brasileiros para viagens mais sustentáveis Custos – sem condições de pagar despesas adicionais 43% Informações/Falta de certificação – não saber como tornar minha viagem mais sustentável 32% Tempo – a viagem sustentável consumiria muito tempo 23% Destino – a viagem sustentável limitaria a viagem a destinos menos interessantes 21% Luxo/conforto – a viagem sustentável não atende ao nível de luxo/conforto usual 19% Com o crescente interesse por viagens sustentáveis, os viajantes brasileiros ainda buscam maneiras mais fáceis de realizar esses desejos. Para 47%, os sites de reservas on-line poderiam oferecer um filtro para opções sustentáveis ou ecologicamente corretas, enquanto 31% ainda buscam um padrão internacional para identificar acomodações ecologicamente corretas. Como parte desse compromisso em melhorar as formas de descobrir e compartilhar os esforços sustentáveis de seus próprios parceiros de acomodações, a Booking.com está fazendo uma parceria com organizações como a Green Key, um rótulo ecológico reconhecido internacionalmente, com critérios de premiação exigentes, e que honra o gerenciamento ambiental positivo. Como destaque, a Green Key premiou acomodações como “sustentáveis” em seu site.