Espetáculo ‘A Liga da Justiça’ no Madureira Shopping

Apresentação gratuita acontece no domingo (22), às 16h

O projeto ‘Domingo é Dia de Teatrinho’, promovido pelo Madureira Shopping, tem novo espetáculo. No dia 22/04, ‘A Liga da Justiça’ traz os principais super-heróis, das histórias em quadrinhos, em uma aventura eletrizante em defesa do nosso planeta. E, para fechar a programação de abril, no dia 29, o espetáculo ‘Emília e seus amigos do Sítio’, apresenta o mundo encantado do Sítio do Picapau Amarelo e, seus principais personagens, em uma fábula repleta de aventuras e diversão.

As atrações são gratuitas e acontecem às 16h, no 3º piso do empreendimento, ao lado da loja Game Point. Os clientes que forem ao shopping de carro ou moto poderão utilizar o serviço de estacionamento com tarifa única de R$ 5,00 durante todo o horário de funcionamento do empreendimento.

Serviço:

Domingo é dia de Teatrinho

Período: Domingos, dias 22 e 29 de abril

Local: 3º piso, ao lado da loja Game Point

Horário: 16h

Endereço: Estrada do Portela, 222 – Madureira

