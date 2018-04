Núcleo de Educação Infantil de Três Lagoas realiza monitoramento pedagógico em escola Municipal

Equipe realizará monitoramento nas 36 Unidades Escolares da REME levantando dados que nortearão futuras ações junto às escolas da Cidade

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio do Núcleo Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), dará continuidade ao Monitoramento Escolar realizado nas 36 Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino (REME). A equipe se reuniu nesta segunda-feira, 16 de abril, com as especialistas em educação e professoras coordenadoras da Escola Municipal “Júlio Fernandes Colino” e hoje, terça-feira (17), se reunirá com os profissionais da Escola Municipal Professor “Odeir Antônio da Silva”.

Segundo o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos, Leles Guilherme, o objetivo do monitoramento é verificar as aprendizagens e desenvolvimentos das crianças. “Os coordenadores de núcleos observam os espaços, analisam a organização do trabalho pedagógico, verificam as práticas dos gestores, professores, atendentes e estagiários, orientando-os quanto às oportunidades de melhorias e levantando as práticas proveitosas para disseminação em Rede”, explica.

Leles explica ainda que os dados coletados pelos coordenadores do Núcleo no momento do monitoramento são descritos em relatório, analisados e discutidos com a Diretoria do Departamento de Gestão da Educação. “Elas nortearão as futuras ações junto à Unidade e ainda levantam as necessidades de formação continuada a ser oferecida aos profissionais”, afirma o coordenador.

Com periodicidade bimestral, as Unidades Escolares que apresentam maiores necessidades são acompanhadas com maior frequência. Para Leles, a ação do Núcleo Pedagógico da SEMEC é relevante, “pois conhecendo a realidade in loco, temos ações assertivas e asseguramos que os objetivos da Proposta Curricular da REME sejam alcançados”, finaliza o coordenador.

Asc | PTL’s