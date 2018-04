ÓTICAS DINIZ: CONHEÇA A TRAJETÓRIA DE ARIONE DINIZ, FUNDADOR DA MAIOR REDE DE ÓPTICAS DO BRASIL

Foi no laboratório de uma pequena ótica no Distrito Federal que, em 1977, aos 17 anos, Arione Diniz deu os primeiros passos para criar a maior rede de varejo óptico do Brasil, as Óticas Diniz. Sexto filho de uma família de doze irmãos, o paraibano de Catolé do Rocha, na divisa do estado com o Rio Grande do Norte, tinha chegado recentemente à Capital Federal, onde conseguiu o emprego após abandonar os estudos para trabalhar na roça, em uma oficina de carro e como ajudante de pedreiro para sobreviver.

Tímido e com gagueira crônica, o jovem tinha medo de lidar com o público e ficava sempre na retaguarda da loja. Naquela época, os processos de fabricação de óculos eram bastante artesanais e Diniz mostrava certa habilidade. Um dia, ao abrir a porta do laboratório que dava para o balcão para observar o movimento, o gerente o viu e o chamou para que entregasse os óculos a uma cliente. Depois, pediu para que fizesse a adaptação de uma armação de outra pessoa e não demorou muito para que ele ficasse mais à vontade ajudando no atendimento da ótica.

Por causa da qualidade na prestação do serviço que oferecia, os consumidores voltavam e procuravam pelo “Diniz”. Três meses se passaram e ele, mesmo sendo gago, foi promovido a vendedor. Mais experiente, o jovem foi atrás do sonho de trabalhar em uma grande rede de óptica muito conhecida do Nordeste.

Em João Pessoa, na Paraíba, atuou nesta empresa como vendedor por muitos anos, sendo, inclusive, campeão de vendas na região. Neste período, em 1990, já casado e com dois filhos, a vontade de testar a sua capacidade de ter o próprio negócio começava a florescer. Com o fechamento da filial em Maceió (AL), Diniz foi demitido por corte de custos após catorze anos na empresa. Por conta disso, usou o dinheiro que recebeu da indenização para empreender.

Já morando em São Luís, no Maranhão, o jovem foi ao centro da cidade em busca de um ponto para abrir uma pequena ótica. Comprou, então, uma loja que estava à venda e dava prejuízo ao dono. Assim, em 1992, na Rua de Santaninha, no centro da capital maranhense, fundou as Óticas Diniz.

Mas, sem vender nenhum óculos na primeira semana de funcionamento da loja, Arione Diniz deu um importante passo para que fosse estabelecido um modelo de negócios totalmente focado no consumidor final. Investiu na produção de um vídeo para ser veiculado dentro da ótica e comprou espaços na televisão local para atrair o público.

A iniciativa foi um sucesso: o negócio começou a deslanchar e a empresa conseguiu inovar também no atendimento oferecido, com as melhores soluções para a saúde visual, além de opções em conforto e estética na aquisição de óculos de grau e de sol de qualidade. Pouco tempo depois, Diniz abriu outras unidades da loja na cidade.

EXPANSÃO

Em 1996, as Óticas Diniz já eram líderes no segmento óptico no Maranhão. “Lugar de Gente Feliz” e “Atendimento de Coração” foram os slogans que, por muito tempo, simbolizaram o principal alicerce da marca: atender bem todos os clientes e oferecer os melhores produtos e condições de pagamento.

Chegava, então, a hora de expandir. Para isso, ele contou com a participação dos familiares nas operações: onze irmãos e seis cunhados. Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Pernambuco foram alguns dos lugares que receberam as primeiras unidades das Óticas Diniz fora do estado maranhense.

Com os familiares à frente das filiais, chegou a 250 lojas nas regiões Norte e Nordeste. E, em meados de 2007, todas as unidades foram padronizadas por meio de uma consultoria paulista, que deu início à formatação do negócio para o franchising. Arione sentia, então, a necessidade dos franqueados conhecerem profundamente a filosofia da empresa para que a companhia continuasse a expandir de forma sólida. Por isso, optou por identificar os melhores colaboradores das unidades e incentivá-los para que se tornassem franqueados.

Assim, a rede continuou ampliando a sua atuação na região sem perder a qualidade na prestação de serviço, com pessoas que detinham todo o conhecimento do segmento em que trabalhavam. Atualmente, as Óticas Diniz contam com mais de 1.050 lojas em todos os estados do país e o Distrito Federal, e preza sempre pelo treinamento da equipe para oferecer uma experiência completa ao consumidor.

Para 2018, a maior rede de varejo óptico do Brasil quer consolidar a marca no Sul e no Sudeste, principalmente no eixo Rio-São Paulo, especificamente em locais em que ainda não é a principal empresa do segmento.

SUCESSÃO

Com o objetivo de rejuvenescer a rede, as Óticas Diniz iniciaram o seu processo de sucessão. Há cinco anos, os jovens empresários Ariane e Bruno Diniz, 27 e 31 anos, respectivamente, filhos de Arione e Vera Diniz, estão à frente da administração da empresa. Logo no primeiro ano, eles receberam o desafio de consolidar a marca, sem deixar de lado os valores da família já disseminados em todas as unidades.

Bruno, diretor Comercial e que possui grande experiência nos negócios das Ótica Diniz, cuidou pessoalmente da expansão da rede em Belo Horizonte, Minas Gerais. E isso abriu as portas para a ampliação da marca nas regiões Sul e Sudeste. Ele também iniciou o projeto de franquias junto com Arione Diniz e Francisco Vidal, sócio fundador das Óticas Diniz.

Já Ariane, graduada em Administração de Empresas pelo INSPER, entrou no negócio como trainee, em 2014, e, hoje é diretora Administrativa e Financeira da franqueadora. Apesar de conhecer muita coisa, ela precisava entender os detalhes dos processos internos da empresa.

Em 2015, a Diniz Franchising começou um processo de profissionalização com o auxílio de uma consultoria, que implementou e ainda acompanha os projetos junto com o Bruno e a Ariane Diniz. Arione Diniz, fundador e presidente da rede, ainda vai levar um tempo para se aposentar. Mas, quando chegar o momento, terá a certeza de que os seus filhos continuarão desenvolvendo o trabalho que iniciou há 25 anos e com muito ainda a construir.

Sobre as ÓTICAS DINIZ

