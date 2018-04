“Eu não gosto de mulher, eu gosto só da Cacá”, diz Monique Evans a Luciana Gimenez

Nesta terça-feira (17), Luciana Gimenez recebe a modelo Monique Evans e sua namorada Cacá Werneck no ‘Luciana By Night’. No palco, Monique fala sobre o namoro de quase quatro anos com a DJ, que foi sua primeira e única relação homossexual. “Foi uma coisa que rolou, que não tem explicação, era para ser. Eu não gosto de mulher, eu gosto só da Cacá”, conta ela, que ainda revela ter tido dúvidas sobre o que sentia no início. “Foi amor à primeira vista. Eu olhei, assim, e não queria acreditar no que estava sentindo. Pensei: ‘será que estou ensapatando?’, e, no fim, descobri que estava”, diverte-se.

Durante o bate-papo, o casal fala ainda sobre ciúme, aceitação da família e Monique comenta detalhes da intimidade, assumindo não ter coragem de usar brinquedos que apimentem a relação: “Comprei e fiquei pensando o que meus filhos iriam achar se eu morresse e eles fuçassem minhas coisas e achassem um vibrador enorme”, brinca a atriz, que é mãe da modelo Bárbara Evans.

Capa de mais de 50 revistas ao longos da trajetória, a artista revela que sofreu ao deixar a carreira para trás: “Me senti um pouco chateada por não poder continuar fazendo o que gosto, mas estou vendo tanta gente fora [da televisão] e está meio difícil de ter um programa”. Aos 61 anos, Monique realiza um um trabalho social para ajudar pessoas mais velhas a elevarem a autoestima e, ao ser questionada pela apresentadora, ela explica: “A ideia é compartilhar minha experiência com pessoas que depois dos 30 [anos], por exemplo, não podem mais ser modelo de passarela. Então eu levo essas moças, que tem até 77 anos, de volta ao mundo da moda para fazerem campanhas publicitárias, dou palestras falando da minha vida e tem uma agência que está dando esse espaço para nós. Tem cada gata, umas com o cabelo branco, cortados de maneira diferente, sabe, e é legal porque se você se separou e está com a autoestima baixa, é uma oportunidade de sair, conhecer gente nova e trabalhar. Está sendo muito bom para mim porque estou conhecendo um monte de gente diferente e me sentindo útil”.

Apresentado por Luciana Gimenez, o ‘Luciana By Night’ vai ao ar às terças-feiras, às 22h45, pela RedeTV!.

*Crédito: RedeTV!