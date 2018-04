Quase 10 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no Maranhão

A Defesa Civil informou que a população atingida está recebendo cestas básicas, água mineral e colchões. Não há um número exato de quantas pessoas tiveram que deixar as suas casas em busca de alojamento em abrigos em escolas e outros prédios públicos. As fortes chuvas começaram a ser verificadas já em fevereiro, de acordo com o governo estadual, mas a intensidade aumentou na última semana.

Onze municípios decretaram estado de emergência e seis estão em alerta, conforme o órgão. As cidades Marajá do Sena, Pedreiras, Trizidela, Caxias, Lago dos Rodrigues, Presidente Vargas, Brejo, Bacabal, Imperatriz, São João do Soter, Tuntum, Codó, Formosa da Serra Negra, São Luis Gonzaga e Timbiras foram as mais impactadas.

O governo do estado criou um comitê especial para acompanhar a situação e atuar na redução de danos. Além do poder público, a Cruz Vermelha também está contribuindo na prestação de assistência aos desabrigados. A organização realiza campanha para arrecadar donativos, que podem ser entregues em sua sede no estado, no bairro Monte Castelo, em São Luís.

Saiba mais Após chuvas fortes, barragens se rompem e duas crianças morrem em Paragominas