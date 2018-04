DEUS nos quer perfeitos!

Por João Antonio Pagliosa

Os males e as corrupções dos últimos dias é a síntese do capítulo 3, da Segunda Epístola a Timóteo, escrita por Paulo, quando este se encontrava preso em Roma, por volta dos anos 66 ou 67, da era cristã.

O grande apóstolo Paulo escreve que nos últimos dias, sobrevirão dias difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, irreverentes, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes.

Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade.

Assim como os magos do Egito resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé; eles, todavia, não irão avante; porque a sua insensatez será a todos evidente, como aconteceu também a daqueles.

Caro leitor, não são palavras minhas, são palavras bíblicas. E no meu entendimento encaixam-se mui adequadamente a maciça maioria de nossos homens públicos e é também verdade bíblica que os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.

Como homem temente a Deus, confesso estar profundamente indignado, altamente enojado, literalmente decepcionado com a gangue esquerdopata petista que há dez anos vem afundando esta nação. Estes insanos e aloprados que festejam e brindam a apoteose do nada, comemoram o ridículo zero a esquerda da vírgula, e enganam com digna maestria os incautos.

Precisamos mudar esta realidade, com nossa vida ilibada, com nossa conduta cristã, com nosso caráter de irmãos de Jesus. Com nossos alertas aos duros de coração e de cerviz.

Você sabia que alguns se tornam tão arrogantes que não tem coragem de se arrepender? Em Romanos 2:4, entendemos que é a bondade de Deus, que nos permite o arrependimento. E é o arrependimento (só ele), que produz mudança de atitude. E então, nos transformamos integralmente. E começa então nosso quebrantamento diante de Deus.

Meu prezado, não tenha medo de se expor, ainda que seja escandaloso para muitos.

A verdadeira prosperidade e a vida em abundância é a saúde de nossa alma. Quando vivemos em Espírito, seremos ausentes de necessidades.

Quebrante-se como o rei Davi. Assuma a sua pequenez diante de Deus e tenha coragem de buscar ajuda e de pedir socorro. Lembre-se que é o arrependimento que conserta os erros de nosso passado.

Deus nos quer perfeitos e conforme 2 Timóteo 3: 16 e 17: ” Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.”

Presencio déspotas tiranos morrendo, e ainda zombando de Deus. Presencio déspotas mentirosos ainda saudáveis, plenos de insensatez e demência. Correm loucamente para os braços de Satanás, e se julgam “os caras”. M I S E R I C Ó R D A.

PARE! PENSE! REFLITA! Volte-se para Deus! Ele nos quer perfeitos. Ainda dá tempo.

