Seminário “Moda MS + Competitiva” traz Renato Meirelles e Luiz Cláudio Leão a Campo Grande

Com apoio da Fiems e do Sindivest/MS (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário, Tecelagem e Fiação de Mato Grosso do Sul), o Sebrae/MS recebe, na próxima terça-feira (24/04), a partir das 19 horas, o seminário “Moda MS + Competitiva”, que trará os palestrantes Renato Meirelles, publicitário e pesquisador sobre tendências de consumo, e Luiz Cláudio Leão, consultor em processo produtivo do Senai Cetiqt (Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil), do Rio de Janeiro (RJ), que falará sobre como construir uma equipe de alto desempenho.

Segundo o presidente do Sindivest/MS, José Francisco Veloso, o evento é voltado para potenciais empresários e representantes de pequenos negócios do varejo e indústria da moda e tem como objetivo apresentar soluções para a melhoria de desempenho, com aumento da performance das equipes nas indústrias do vestuário, e apontar quais são as tendências de consumo para 2018, objetivando o aumento da competitividade dos pequenos negócios participantes.

“O evento vem para atender a uma demanda do segmento do vestuário de Mato Grosso do Sul e traz soluções direcionadas para aprimorar a gestão e os processos produtivos, para implantar novas tecnologias, promover o acesso a mercado e aumentar o volume de negócios. Os dois palestrantes são profissionais renomados no mercado têxtil e vão contribuir apresentar alternativas para aumentar a competitividade das empresas”, afirmou José Francisco Veloso.

Com o tema “Como Construir uma Equipe de Alto Desempenho”, Luiz Cláudio de Almeida Leão falará sobre o empoderamento das equipes de produção, a formação de equipes de alto desempenho, os projetos de melhoria, a implantação de projetos de melhoria, resultados financeiros e ganhos intangíveis. Já Renato Meirelles abordará as tendências de consumo, tratando sobre o comportamento e o consumo, o cenário atual e expectativa do brasileiro e as oportunidades para o mercado brasileiro.

Serviço – Os interessados podem fazer as inscrições pelo link https://goo.gl/j1CCVQ

Leia mais no site www.fiems.com.br ou pelo link http://www.fiems.com.br/noticias/seminario-moda-ms-competitiva-traz-renato-meirelles-e-luiz-claudio-leao-a-campo-grande/25860