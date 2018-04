Mestrado em Geografia da UFSCar inicia processo seletivo para 2018

Inscrições estão abertas até o dia 17 de maio

O Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGGeo) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), oferecido no Campus Sorocaba, está com inscrições abertas no processo seletivo para a segunda turma do curso de mestrado acadêmico, cujas aulas devem se iniciar em agosto deste ano. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 17 de maio, e as instruções detalhadas estão no edital publicado na página do Programa, em www.ppggeo.ufscar.br. São 26 as vagas disponibilizadas, sendo 14 na linha de pesquisa “Produção do Espaço, Educação e Cultura” e 12 na linha de pesquisa “Estudos Ambientais e Análise Espacial”, ambas vinculadas à área de concentração “Dinâmicas Ambientais e Socioespaciais”.

As linhas de pesquisa do PPGGeo são pautadas na problematização da realidade regional, e o Coordenador do Programa, Carlos Henrique Costa da Silva, destaca como um diferencial justamente o contexto geográfico de Sorocaba e seu potencial analítico. “Sorocaba é porta para um interior não clássico, para a região empobrecida do Vale do Ribeira, uma das mais pobres do Estado de São Paulo. É um laboratório imenso para as contradições brasileiras, além da diversidade de paisagens, que vão do litoral às áreas de Cerrado”, comenta Silva, que é docente do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades (DGTH).

Todos os dados sobre o PPGGeo podem ser conferidos no site do Programa, que, além do edital do processo seletivo, apresenta o histórico e objetivos do Programa; suas linhas de pesquisa, docentes e laboratórios; e a estrutura curricular, dentre outras informações.

