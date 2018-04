Veio na Mala para mães inspiradoras

O Dia das Mães está chegando e a Veio na Mala preparou uma galeria de lançamentos e opções especiais para todo tipo de mãe, porque todas elas são nossas musas inspiradoras <3

Quer saber o que sugerir ou mesmo o que escolher para o Dia das Mães? Vamos começar perguntando: como é a sua mãe? Workaholic, nerd, super organizada, atenta aos detalhes, um pouco desligada, apaixonada por coisas fofas, feita de puro amor? Que tal escolher um presente que seja a cara dela? Confere a galeria de sugestões da Veio na Mala:

Veio na Mala para o Dia das Mães:

PARA MÃES QUE ADORAM UMA PLANTINHA!

Cachepot Mãe VNM – R$25.00

PARA MÃES SUPER ANTENADAS!

Kit Mini Anotações Pantone VNM – R$89.90

(confira todas as opções de produtos Pantone no site)

PARA MÃES QUE ADORAM ESTAR HIDRATADAS!

Moringa Plantas VNM – R$94.90

PARA MÃES MEGA ORGANIZADAS!

Super Planner Poás Gold VNM – R$159.90

PARA MÃES UM POUCO DESLIGADAS!

PARA MAMÃES RECÉM APAIXONADAS!

Super Quadro de Fotos Para os Primeiros Meses do Bebê VNM – R$149.90

PARA MÃES DESCOLADAS!

Cachepô Raposa Laranja VNM – R$43.90

(confira a opção Poá no site)

PARA MÃES PURO AMOR!

Porta Retrato Mãe VNM – R$52.90

Sobre a Veio na Mala

A empresa que começou com pedidos de amigos para trazer encomendas das diversas viagens de Ana Becker e André Pimenta hoje trabalha com 55 fornecedores, 50 deles daqui mesmo do Brasil. Nascida em 2013, a Veio na Mala é resultado do cuidado e do olhar curioso de André Pimenta, livreiro de formação, formado emDesign pela escola Panamericana de Artes, e de Ana Becker, formada em Design de Moda e que trabalhou com nomes de peso como Amir Slama e Ronaldo Fraga. Hoje, um dos principais produtos da loja é criação da própria empresa, os carimbos. Feitos à mão, com exceção da gravação a laser da borracha, com designs únicos e diferentes, que inclusive já inspiram outras empresas, eles são o grande diferencial da Veio na Mala. A empresa, que hoje emprega 4 pessoas, cresceu 10% no ano passado e deve ultrapassar os 15% de crescimento este ano.

