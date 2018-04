Pacaembu Construtora utiliza software colaborativo para gerir obras do programa Minha Casa, Minha Vida

Construtora especializada em empreendimentos residenciais de interesse social adota ferramenta do Construtivo para apoiar obras de infraestrutura e habitação de ponta a ponta

Para o CEO do Construtivo, Marcus Granadeiro, a satisfação da companhia com a ferramenta comprova que a aderência da solução ao setor é imediata. “A proposta do Colaborativo é tornar os processos de engenharia e construção mais transparentes para que não haja atrasos nas obras e, consequentemente, no retorno do investimento. Além disso, temos comprometimento imediato em atender os chamados das empresas e a expertise necessária para adaptar rapidamente o escopo da solução às necessidades do negócio”, finaliza Granadeiro.

Com diferentes perfis de acesso, o atendimento da solução se estende às áreas de legalização, projetos, engenharia, jurídico e administrativo, que compartilham documentos referentes a projetos, alvarás, decretos, diretrizes, laudos, memoriais e dados administrativos. “Nosso maior ganho foi desenvolver projetos obtendo, desde seu início, o acompanhamento das revisões e das liberações de todos os envolvidos”, pontua Espinheira.

“As informações ficavam em poder das filiais, tornando o processo de acompanhamento das obras moroso, já que não tínhamos conhecimento em tempo real do que estava sendo desenvolvido e nem do que era entregue nas obras. A partir do momento que centralizamos todos os documentos em uma única ferramenta, tivemos mais visibilidade dos empreendimentos”, pontua o gerente de projetos, da Pacaembu Construtora, Marcelo Espinheira.

Todo o armazenamento de documentos, que era realizado dentro da rede interna e compartilhado via sharepoint, foi substituído pelo Colaborativo, software de colaboração em nuvem fornecido pelo Construtivo, companhia de Tecnologia da Informação especializada em engenharia e construção.