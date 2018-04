PMA autua empresa de materiais de construção por extração ilegal de aterro

Capital, (MS) – Durante fiscalização ambiental no município de Ivinhema, Policiais Militares Ambientais de Batayporã autuaram ontem (17) uma empresa, que realizava extração de aterro sem autorização ambiental. Em uma área de pastagem pertencente à empresa, a equipe da PMA verificou a retirada de diversos caminhões de aterro, degradando a área, localizada à margem da rodovia MS 376.

As atividades foram paralisadas pelos policiais. A empresa infratora, com domicílio jurídico em Ivinhema, foi autuada administrativamente e multada em R$ 2.000,00. Os responsáveis também responderão por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora em desacordo com a autorização ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção.

A infratora foi notificada a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

Fn | Policia Militar Ambiental