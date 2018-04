Por unanimidade, TRF-4 rejeita últimos embargos de Lula

SÃO PAULO, 18 ABR (ANSA) – O Tribunal Regional Federal da Quarta Região (TRF-4) rejeitou nesta quarta-feira (18) a apreciação dos novos embargos de declaração da defesa contra a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e um mês de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

A decisão foi tomada por unanimidade pelos desembargadores da Oitava Turma da corte e encerra a tramitação do caso na segunda instância. Os primeiros embargos de declaração, que não tinham o poder de mudar a sentença, foram negados no fim de março.

Com a conclusão dessa etapa, a defesa de Lula tentará recorrer da condenação nas cortes superiores: o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no caso de recursos especiais, e o Supremo Tribunal Federal (STF), com recursos extraordinários.

O fim da tramitação no TRF-4 também enquadra Lula na Lei da Ficha Limpa e o impossibilita de participar das eleições de 2018, embora a decisão final caiba ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ex-presidente cumpre pena em Curitiba desde 7 de abril.

