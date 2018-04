Le Postiche adota Linx Analytics para obter indicadores online de desempenho e aumenta eficiência das lojas

Ferramenta possibilitou à rede criar estratégias mais precisas e aumentar vendas com base na análise de dados extraídos quase em tempo real

São Paulo, 18 de abril de 2018 – A Le Postiche, maior rede de lojas de artigos para viagem, bolsas e acessórios do país, foi a primeira a utilizar – em suas lojas próprias – o Linx Analytics, sistema provido pela líder no fornecimento de software de gestão empresarial no Brasil. Cerca de 5% do aumento das vendas da empresa no primeiro trimestre de 2018 foi graças às medidas tomadas a partir da análise de dados – como loja com melhor desempenho, ranking com os melhores vendedores, produtos mais vendidos, entre outros – extraídos quase em tempo real com o dispositivo. O sistema já está em cerca de 80 das 230 lojas da rede espalhadas pelo Brasil.

“O Linx Analytics é fundamental para nossas necessidades em um mercado tão dinâmico como o varejo. Com o sistema, passamos a obter indicadores mais precisos de desempenho e, graças a ele, conseguimos resolver problemas dia a dia tomando atitudes cada vez mais rápidas”, explica Carlos Eduardo Padula, CEO da Le Postiche.

O aplicativo, que tem como diferencial a colaboração entre a operação e a estratégia do negócio, serve como facilitador de tomada de decisões, e permite que varejistas gerenciem suas lojas, redes ou franquias por meio de smartphones ou tablets. Além disso, é possível compartilhar informações em tempo real com outras lojas, facilitando a comunicação e promovendo o crescimento, uma vez que os gestores conseguem identificar os problemas de forma rápida e reduzir os danos de forma imediata.

Como principais benefícios, Padula ressalta que o Analytics proporcionou maior disciplina na gestão da rotina de vendas da Le Postiche graças à precisão dos indicadores de performance. Além disso, por meio da solução, foi possível tomar decisões mais rápidas e certeiras, assim como ter controle mais fiel da base de clientes e dados. “Para nós, a operação ficou muito mais fácil”, revela o executivo.

“A ideia principal do aplicativo é fornecer a unificação e centralização das informações, e permitir uma experiência diferenciada da gestão”, reforça Daniel Zanco, diretor de Oferta da Linx. “A Le Postiche conquistou uma base de consumidores fieis nesses 40 anos de história, e a escolha da Linx como parceiro estratégico de tecnologia demonstra a preocupação da empresa em expandir e fidelizar ainda mais essa base de clientes”, completa.

Sobre a Le Postiche

A empresa iniciou suas atividades em 1978 e se consolidou como a loja que entrega a solução completa em artigos para viagem, bolsas e acessórios, por meio da melhor seleção de produtos e marcas, atendendo aos desejos e necessidades do cliente em lifestyle, design, funcionalidade e momentos de uso. Atualmente, possui cerca de 230 pontos de venda espalhados pelo Brasil, sendo a maior rede de lojas de artigos de viagem e acessórios de couro da América Latina. Visite nosso site: www.lepostiche.com.br

Sobre a Linx

A Linx é especialista em software de gestão (ERP e POS) e soluções cross-sell para o setor varejista no Brasil e em mais 7 países da América Latina. Líder brasileira*, a Companhia atingiu a posição oferecendo tecnologia inovadora e escalável e profundo conhecimento da cadeia de valor em cada segmento no qual está presente. A Linx consolida-se no mercado e tem sua expansão sustentada por uma cultura que acolhe novos conhecimentos, identidades, experiências e valores, são 3 mil colaboradores, distribuídos na matriz em São Paulo e 13 filiais, além de unidades de relacionamento espalhadas pela América Latina, atendendo uma base ampla e diversificada e mais de 45 mil varejistas. Com ações negociadas em bolsa desde fevereiro de 2013, para atender de forma integral às necessidades atuais do mercado varejista, a companhia oferece também soluções em nuvem, conectividade, além de outros serviços.

