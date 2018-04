Banda curitibana Rusty Cage estreia no palco do Didge BC neste sábado, 21

Os fãs do rock alternativo podem comemorar: este sábado, 21, vai ser de estreia das boas no Didge Steakhouse Pub, em Balneário Camboriú. A Rusty Cage Band, sobe ao palco do pub australiano pela primeira vez e promete agitar o público com um cover do Pearl Jam. A apresentação inicia às 23h e a entrada custa R$20.

De Curitiba, a Rusty Cage está há dois anos na estrada com a atual formação. O destaque da apresentação fica por conta da interpretação do vocalista Jean Veríssimo, que impressiona o público com um timbre de voz semelhante ao Eddie Vedder, vocalista e guitarrista do Pearl Jam. Jean morou dez anos em Los Angeles e atua há sete anos como cover de seu ícone do rock alternativo americano. No repertório, a banda promete apresentar todas as fases da carreira do PJ, com grandes hits, como: Black, Alive, Even Flow, Jeremy, Do The Evolution e muito mais.

O guitarrista da banda, Rogério Souza, conta que ele e seus parceiros, Jean Veríssimo (voz e violão), João Scaramella (baixo), Dener Donis (bateria) estão animados para a estreia. “Já fizemos várias apresentações em SC, estado pelo qual temos um carinho especial. Estamos muito ansiosos para tocar no Didge. A casa é uma referência e nós preparamos uma apresentação memorável!”, finaliza.